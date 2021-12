Ungewöhnlicher Berufsweg: Von Bahn zur Forschung

Dass er eines Tages an einer Hochschule lehren würde, dachte Edgar Weiss als 15-Jähriger noch nicht. Immerhin hatte er gerade einen ganz anderen Berufsweg eingeschlagen: „Über den Wunsch meines Vaters bin ich zur ÖBB gekommen, habe als Fahrdienstleiter viele Bahnhöfe im ganzen Waldviertel kennengelernt“, erzählt der gebürtige Gmünder. Ein Wendepunkt veränderte seine berufliche Situation und führte ihn schließlich in die Lehre und Forschung.

Nach der Ausbildung wäre die berufliche Zukunft von Edgar Weiss eigentlich vorbestimmt gewesen. Bloß: „Der entscheidende Punkt war, dass mir der Job als Fahrdienstleiter irgendwann nicht genug war. Ich hatte das Gefühl, dass ich nichts anderes mehr machen kann und das fand ich schade“, erzählt er. Mit fast 30 Jahren hat er die Matura nachgeholt, war dann in der ÖBB-internen Personalentwicklung tätig.

„Dort habe ich gemerkt, dass ich so etwas besser kann, als andere Dinge“, erinnert er sich. Schließlich wirkte er am Aufbau der „Train the Trainer“-Akademie mit – daran hat Weiss noch gute Erinnerungen: „Das war eine der schönsten Tätigkeiten, die ich bei der ÖBB gemacht habe.“ Nebenbei absolvierte er ein Fachhochschul-Studium, später folgte das Doktorat. Von der ÖBB wechselte Edgar Weiss schließlich in die Wirtschaftsberatung und begann seine Lehrtätigkeit an Hochschulen. Irgendwann wollte er ganz umsteigen. Weil: „Es ist sehr spannend, man kann den Menschen etwas mitgeben, ihre Sichtweisen verändern – und auch selbst viel dazulernen.“ So kam er 2007 über eine von der Stadt Wien geförderte Stiftungsprofessur an die Fachhochschule des BFI Wien. Die Aufgabe: Er sollte den Fachbereich Persönlichkeitsbildung und Methodenkompetenz aufbauen.

Kein Zahlenmensch, dafür sozial interessiert

„Ich bin vom Wirtschaftsbereich weg und wieder mehr in Richtung Sozialkompetenz gekommen. Das hat mir gefallen, denn Social Skills haben mich immer mehr interessiert als Zahlen“, sagt Weiss. Trotz anderer Aufgaben steht er noch immer im Hörsaal: „Ich unterrichte unglaublich gerne.“

Was die anderen Aufgaben sind? Unter anderem die Forschung. Weiss spricht von etwa zehn Büchern, an denen er mitgewirkt hat. Eines der neuesten beschäftigt sich mit unerwarteten Herausforderungen in Projekten. Freilich hat die Covid-Pandemie auch die Lehre verändert. „Ich habe lange gesagt, dass ich die Fernlehre nicht brauche. Inzwischen weiß ich, dass man sie interaktiv gestalten kann und sie auch in Zukunft ein Thema bleiben wird“, gesteht er. Seine Lehrtätigkeit hat Weiss schon nach Russland, Zypern, West- und Nordeuropa geführt. Manchmal lerne man dabei Neues, manchmal sei es aber auch Bestätigung für den eigenen Unterrichtsstil.

Besuche im Waldviertel stehen immer wieder an, die Region habe sich besser entwickelt, als er es erwartet habe, sagt Edgar Weiss. Trotzdem: Dass er beruflich vom eigentlichen Weg abgekommen ist, habe er nicht bereut. „Bei berufsbegleitend Studierenden finde ich es immer spannend, was sie sich an neuem Wissen holen können. Das erinnert mich an mich selbst.“