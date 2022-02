Hans Seidl: „Dazugehört hab ich nie“

Einer, der die angelaufenen Olympischen Spiele in Peking besonders interessiert mitverfolgt, ist Hans Seidl (54). Der gebürtige Gmünder ist selbst schon dreimal erfolgreich bei Paralympischen Spielen am Start gewesen – 1992 in Barcelona, 1996 in Atlanta und 2000 in Sydney trat er für Österreich im Kugelstoßen und Speerwurf an. Seidl, der einst in die USA auswanderte, erzählt im NÖN-Telefonat aus Augusta in Georgia, etwa zwei Stunden von Atlanta entfernt, eine erstaunliche Geschichte: „Der Sport hat mir Kraft zum Überleben gegeben und mir auch indirekt meine Gattin geschenkt.“

Dass Hans Seidl den Sprung zum erfolgreichen Sportler und IT-Fachmann schaffen könnte, habe er in seiner Kindheit in Gmünd-Neustadt nie für möglich gehalten: „Nachdem ich als Sechsjähriger wegen eines Blutschwammes im Gehirn operiert werden musste, war ich auf meiner rechten Körperseite ziemlich eingeschränkt. Ich konnte zu Beginn auch nicht gehen. Auf einmal war ich der ‚depperte Seidl-Bub‘, dem sogar der Besuch der Volksschule von einigen Eltern seiner Schulkameraden verwehrt werden sollte. Ich sollte nach deren Ansicht in die Sonderschule gehen“, blickt Hans Seidl auf die nicht einfache Kindheit zurück.

Mehrfacher Staatsmeister und Rekordhalter

Seine Mutter, Hilde Herget, kämpfte für ihren Sohn – mit Erfolg. Er konnte die Volksschule absolvieren, maturierte danach am Gymnasium. Doch seine Behinderung machte ihm weiterhin das Leben schwer. „Ich machte immer gerne Sport und war auch Mitglied beim Gmünder Basketballverein. Viele haben mich belächelt oder verspottet. Dazugehört habe ich nie.“ Das spürte er auch in Wien, wo er nach der Matura Informatik studiert hat. „Neben dem Studium habe ich immer gearbeitet und mir auch einen Basketball-Verein gesucht. Das hat aber auch nicht richtig gepasst“, sagt er.

Auf Umwegen kam Hans Seidl dann zum Behindertensport, der ihm damals vor allem eines gebracht hat: „Unheimliches Selbstbewusstsein. Damals habe ich schon öfter daran gedacht, meinem Leben ein Ende zu setzen. Mit einer körperlichen Behinderung wirst du sofort als geistig behindert abgestempelt. Das war ich aber nie.“ Speerwurf, Kugelstoßen und Diskuswerfen waren die Spezialdisziplinen, die Erfolge stellten sich rasch ein.

1991 schaffte er die Qualifikation für die Paralympics in Barcelona, gelangte dort auf Platz vier im Speerwurf und fünf in Kugelstoßen. „Danach trat ich noch zwei Mal für Österreich bei einer Olympiade an, war bei Welt- und Europameisterschaften, bin mehrfacher Staats- und Landesmeister. Besonders freut mich, dass ich noch immer den österreichischen Rekord im Speerwurf und Kugelstoßen in meiner Klasse innehabe“, betont Hans.

Die Teilnahme an den Paralympics in Atlanta führten den Gmünder auch zu seinem privaten Glück. „Hier habe ich meine Gattin Joni kennengelernt. Sie war freiwillige Helferin im Olympischen Dorf und es hat zwischen uns gleich gefunkt.“ Nach etlichen Wochenendtrips nach Amerika, die der damalige Projektmanager einer Wiener Computerfirma auf sich nahm, um seiner großen Liebe nah sein zu können, beschloss er, ganz nach Amerika zu übersiedeln. Das war 1997. Im Juni 1998 heirateten Joni und Hans, der nach seiner Olympia-Teilnahme in Sydney 2000 noch einige Jahre dem Tiroler Behinderten-Team als Trainer zur Verfügung gestanden ist.

Hans Seidl arbeitete weiterhin als Computerfachmann und gründete 2014 seine eigene Firma, die sich auf IT-Lösungen für Klein- und Mittelbetriebe spezialisiert hat. Heute hat er vier freie Mitarbeiter an seiner Seite, sein Kundenstock hat sich mittlerweile vervielfacht.

Via Skype zur Mama am Gmünder Stadtplatz

Mit Gattin Joni wohnte er bis 2020 in der Nähe von Atlanta (Georgia). „Wir haben jetzt ein kleines Haus am Land, das wir uns hergerichtet haben und genießen unser Leben samt eigenem Strandbereich beim See“, sagt Seidl, der seine Freunde gerne mit seinen selbstgemachten österreichischen Schmankerln wie Gulasch, Schweinsbraten oder Apfelstrudel verwöhnt. Vor zwei Jahren wurde ihm die amerikanische Staatsbürgerschaft verliehen. „Das vereinfacht mir beruflich viel. Ich bleibe natürlich immer ein Österreicher und komme gerne in die Heimat“, stellt der Doppelstaatsbürger klar. Auch mit seiner Schwester, die in der Schweiz lebt, hat er engen Kontakt. „Wir skypen sehr viel, das klappt mit meiner mittlerweile 76-jährigen Mutter, die am Gmünder Stadtplatz wohnt, auch sehr gut.“

Hans Seidl zieht ein positives Fazit über sein bisheriges Leben, das von vielen negativen Erlebnissen geprägt war: „Aus dem depperten Buben ist also etwas geworden. Ich bin nicht nachtragend, damals war die Einstellung gegenüber Behinderten halt so. Das hat sich zum Glück doch etwas geändert.“

