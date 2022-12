Gmünd Vermittlung von Unternehmergeist: Schulzentrum wurde zertifiziert

Lesezeit: 2 Min NR NÖN Redaktion

Lehrerin Birgit Stark begleitete Zeyneb Yigit, Selin Özdemir und Hannah Zwettler zur internationalen Management-Konferenz. Foto: privat

D as Schulzentrum hat doppelten Grund zum Feiern: Es wurde als zertifizierte Entrepreneurship Education Schule ausgezeichnet und drei Schülerinnen haben gemeinsam mit ihrer Lehrerin Birgit Stark am Global Peter Drucker Forum in der Wiener Hofburg teilgenommen.