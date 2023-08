Versicherung zieht ein: Neues Leben für ehemalige Praxis

Kein Jahr hat es gedauert, bis das Geschäftslokal an der zentralen Adresse Schubertplatz 6 in der Gmünder Neustadt eine neue Bestimmung bekam. Wo bis zum Herbst die Energie-Gesundheitspraxis „Für mich“ von Christa und Andreas Koppensteiner zu finden war, ist vor kurzem ein Versicherungsteam um Rainer Zimmel und Andreas Schindl eingezogen.

Für die beiden ist das gleichzeitig auch ein besonderer beruflicher Schritt. Bislang waren sie im Angestelltenverhältnis für das Versicherungsunternehmen Allianz tätig. Im Sommer kam nun der Schritt in die Selbständigkeit, gemeinsam mit den Mitarbeitern Julian Zimmel und Marina Macho bilden sie eine Versicherungsagentur – allerdings weiterhin unter dem Dach von Allianz.

Die Räumlichkeiten am Schubertplatz wurden leicht adaptiert, die größte Veränderung betrifft sicher den Außenauftritt: Prangten bis zum Vorjahr vorwiegend grüne Logos der Gesundheitspraxis über dem Eingangsbereich, leuchten Passanten nun blaue entgegen. In den Innenräumen ist der Großteil schon so, wie es sich das Team vorgestellt hat. „Und ein bisschen Platz zum Wachsen haben wir auch noch“, schmunzelt Rainer Zimmel mit Blick auf eine potenzielle Vergrößerung des Teams. Für die Kunden ändere sich durch die organisatorische Umstellung nichts, betonen Schindl und Zimmel.

Den Schubertplatz haben sie nicht ohne Grund gewählt. „Wir wollten in Gmünd bleiben, haben nach einer passenden Location gesucht“, sagt Andreas Schindl: „Und der Schubertplatz hat seinen Charme, ist außerdem gut erreichbar.“