Verurteilt: Mit Scheinwohnungen Sozialleistungen kassiert

Keine Spur von Einsicht oder Reue zeigte der 59-Jährige aus Gmünd vor Gericht. Er bestritt, sich mit falschen Angaben bei der Behörde ab 2018 Sozialleistungen (bedarfsorientierte Mindestsicherung und Heizkostenzuschüsse) erschlichen zu haben.

Dass er vorwiegend in Tschechien und nicht im Inland (gemeldeter Hauptwohnsitz in Gmünd) aufhältig war, habe er wohlweislich im Antrag verschwiegen, führte die Staatsanwältin in der Betrugsanklage aus. Er sei arbeitsunfähig und deshalb halt oft unterwegs oder spazieren gewesen. Und überhaupt: „Ich habe nicht gewusst, wenn ich ein oder zwei Tage bei einer Freundin in Tschechien oder Heidenreichstein bin, dass ich das melden muss“, stellte er Falschangaben in Abrede. „Sie wurden bei Kontrollen nie in der Wohnung angetroffen. Kein Strom, ein leerer Kühlschrank, keine Kleidung oder Toiletteartikel in der Wohnung. Sie wollen uns für dumm verkaufen. Alles deutet auf eine Scheinwohnung hin. Ihre Angaben sind unglaubwürdig und lächerlich. Sie haben sich auf Kosten des Sozialstaates ein schönes Leben gemacht“, meinte die Richterin.

Sie verhängte über den Rumänen wegen Betruges 20 Monate, davon muss er ein halbes Jahr hinter Gittern absitzen. Weiters muss er den ergaunerten Schadensbetrag von 37.000 Euro zurückzahlen. Nicht rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.