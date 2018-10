Der soeben von Sozialministerin Beate Hartinger-Klein präsentierte „Freiwilligenkalender 2019“ blickt in die Bezirkshauptstadt Gmünd: Ein Foto der Stadtfeuerwehr hat Eingang in das Werk gefunden, das die Vielfalt des Freiwilligenwesens in Österreich vor Augen führt.

Gezeigt wird ein Bild von Matthias Fischer, Mitarbeiter des Blattes „Brandaus“ des Landesfeuerwehr-Verbandes, das im Zuge eines Shootings in Gmünd entstanden ist. Auf seiner Suche nach historischen Feuerwehr-Fahrzeugen war dieser auf ein legendäres Sonderlöschfahrzeug mit Baujahr 1966 aufmerksam geworden, das das Bundesheer einst für einen Militärflughafen angeschafft hatte.

„Es rückt immer noch zu Einsätzen aus, wenngleich nicht mehr als Mittel erster Wahl.“ Michael Böhm zum Gmünder "Museumsfahrzeug“

Bloß sechs Stück dieses „Steyr 680 M3“ wurden nach Auskunft von Kommandant Michael Böhm für den Feuerwehr-Dienst in Österreich gebaut, „maximal zwei“ gibt es heute noch. Jenes in Gmünd wurde dem Heer in den 1990er Jahren für den regelmäßigen Einsatz abgekauft, mittlerweile läuft es in der Kategorie „Museumsfahrzeug“. „Es rückt aber immer noch hie und da zu Einsätzen aus, wenngleich nicht mehr als Mittel erster Wahl“, schmunzelt Böhm, den die Nachricht von der Aufnahme in den Kalender natürlich freut.

Exemplare des Kalenders können per Mail kostenlos unter freiwilligenweb@sozialministerium.at bestellt werden. Ein kleines Päckchen ist schon nach Gmünd unterwegs.