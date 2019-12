Rund um Weihnachten und Neujahr gibt es einige „gewerbliche“ Veränderungen in der Bezirkshauptstadt.

Chefinnenwechsel bei Frisör

Aus der „Frisierstube Fuchs“ wird mit 1. Jänner die „Frisierstube Petra“. Hilda Fuchs, die im Jänner in Pension gehen wird, übergibt nach 33 Jahren an Petra Burger. Sie kennt die Abläufe bereits, arbeitet seit fünf Jahren hier. Dass sie als 50-Jährige den Sprung ins kalte Wasser der Selbständigkeit wagt, erfülle einen Traum, sagt Burger: „Den Gedanken hatte ich immer im Hinterkopf. Jetzt freue ich mich, dass mir die Chefin das zutraut.“ Hilda Fuchs wird ihre Nachfolgerin stundenweise unterstützen: „Vor allem die Stammkunden würden mir sonst fehlen. Ich bedanke mich für deren Treue und auch für die jahrelange Unterstützung durch mein Team und meine Familie.“

Neues Outfit

Dem Hanfshop von Kurt Karasek in der Litschauer Straße wurde ein neues „Outfit“ verpasst. Er legte selbst Hand an und baute aus dem Ski-Verkaufsraum einen Schauraum für seine Holzkunstwerke. „Jetzt macht mir die Brandmalerei oder auch Altes zu restaurieren Spaß“, meint er. Zu seinen Kunstwerken gesellen sich Bilder seiner Freundin Karin Russ. „Das Skiservice biete ich noch an, den Skiverkauf nur mehr eingeschränkt“, so Karasek, der das Sortiment im Hanfshop laufend erweitert.

Buchhandlung schließt

Anfang Oktober wurde es bekannt, mit Jahresende ist es soweit: Die Buchhandlung Spazierer am Gmünder Stadtplatz schließt endgültig ihre Pforten. Der Stammsitz in Schrems bleibt erhalten (die NÖN berichtete). Seit Oktober 2009 führte Tobias Spazierer dieses Fachgeschäft, das er von der Firma Berger übernommen hat. Die Buchhandlung Spazierer war aber schon seit den 1980er-Jahren in Gmünd in der Meridian-Passage etabliert. „Die Schließung war nicht einfach, ich musste drei Mitarbeiterinnen kündigen“, betont Tobias Spazierer. Eine Mitarbeiterin wird nach Schrems wechseln. Jetzt gibt es den Totalabverkauf.

Laut dem Hausbesitzer Alexander Berger gibt es schon Pläne für das Haus: „Zuerst muss das Gebäude saniert werden.“

Neuer Pächter für Pirates-Bar

Schlag auf Schlag geht es in der beliebten „Pirates-Bar“ neben dem Kino. Mit der im Juli bekanntgewordenen Schließung zu Jahresende wird es nichts. Am 20. Dezember startet in diesem Lokal der neue Pächter Wolfgang Zach. Er folgt somit Verena und Mario Kainz. Der bekannte Gastronom, der in Heidenreichstein das „Zeckoo‘s Waldviertler Stüberl“ und seit April auch das ehemalige Café Kaltenböck am Gmünder Schubertplatz als „Zeckoo‘s Waldviertler Stüberl powered by Gigi“ führt, will die „Pirates-Bar“ in der bewährten Art weiterführen. Geöffnet wird die Bar täglich ab 18 Uhr. „Ruhetage haben wir anfangs nicht“, so Zach. Mit seinem bestehenden Personal und einige Neuen will er in die Fußstapfen der Vorpächter treten, die nach 8,5 Jahren eine „Lebensänderung“ vorhaben.