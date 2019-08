Der Schulstart steht vor der Tür: vor allem für Schüler, Lehrer und Eltern ein wichtiges Ereignis. Auf 326 Taferlklassler aus dem ganzen Bezirk wartet ihre erste Schultüte, die Mittelschulen starten mit einem Minus an Schülern und an den höheren Schulen stehen Pensionierungen und Neuanstellungen bevor.

NOEN Lena Engelmann wird am Schulzentrum Musikerziehung unterrichten.

Die Zahl der Taferlklassler bleibt verglichen mit dem Vorjahr konstant. Die Gesamtschülerzahl an den 21 Volksschulen und damit die Klassenzahl im Bezirk steigt. An den Mittelschulen sinkt sie hingegen. Die Polytechnische Schule wird ihre Schülerzahl halten können. Insgesamt drücken im Bezirk weniger Schüler die Schulbank als 2018/19.

Veränderungen an den Schulen tun sich in personeller Hinsicht auf. Nach der Pensionierung von Direktorin Elfriede Reinöhl-Murth wird Petra Zimmermann-Moser interimistisch mit der Leitung der Volksschulen Weitra und Großschönau betraut, ehe der Direktorenposten nächstes Jahr ausgeschrieben wird. Unterrichten wird Zimmermann-Moser nicht mehr. Die Leitung zweier Standorte sei eine Herausforderung, müssen doch zeitgleiche Veranstaltungen wie der Schulbeginn koordiniert werden, aber: „Ich freue mich schon sehr darauf.“

Ableidinger und Schuster vor Ruhestand

Zum nahenden Schulbeginn stehen auch im Schulzentrum personelle Veränderungen an: Wolfgang Ableidinger, der seit Jahrzehnten dem Lehrkörper angehörte, verabschiedet sich in den Ruhestand. Am Schulzentrum unterrichtete er naturwissenschaftliche Fächer und Musik – immerhin ist er selbst begeisterter Musiker.

Für Englischlehrer Martin Schuster steht ein einjähriges Sabbatical an, bevor auch er in Pension geht. Die dadurch entstehenden personellen Lücken sollen mit jungen Lehrkräften gefüllt werden.

NOEN Wird Naturwissenschaften am Schulzentrum lehren: Wolfgang Käfer.

Wie Direktorin Cordula Krammer erklärt, wird das Team um einen Lehrer für naturwissenschaftliche Fächer und eine Musiklehrerin erweitert: Wolfgang Käfer und Lena Engelmann kommen ans Schulzentrum.

Wolfgang Käfer studierte in Wien Biologie und Sport auf Lehramt und wohnt in Allentsteig. Lena Engelmann hat ein Lehramtsstudium in Deutsch und Musik abgeschlossen. Seit 2014 leitet sie den Chor vom Gesang- und Musikverein Horn.

Der deutliche Aufwärtstrend bei Neuanmeldungen aus 2018 ist heuer etwas abgeebbt. Aber: „Wir können die Schülerzahl halten“, erklärt Krammer.

Nach aktuellem Stand wird es in der Wirtschaftsakademie wieder zwei erste Klassen geben. Mit dem Schulstart beginnt auch der „Industrial Business“-Schwerpunkt, der neben zusätzlichen Englisch-Stunden eine stärkere wirtschaftliche Vertiefung vorsieht. „Wir sind noch dabei, dieses Angebot aufzubauen“, sagt Krammer auf die Frage, wie der Schwerpunkt bei den laufenden Anmeldungen angenommen wurde.

Welche Änderungen das neue Schuljahr sonst noch bringt? „Die Nachprüfungen wurden in die letzte Ferienwoche verlegt. Das ist für alle Beteiligten angenehmer“, so Krammer. Bis zuletzt fanden Nachprüfungen an den ersten Schultagen statt.

Gym: Digitalisierung für das Klassenbuch

Eine Pensionierung gibt es auch am Gmünder Gymnasium: Beatrix Kramann unterrichtete seit 1984 an der Schule. Ihre Stunden werden überwiegend von Kathrin Brezina übernommen, die neu ins Team kommt. „Sie wird einige Mädchengruppen in Bewegung und Sport unterrichten, aber keiner vollen Lehrverpflichtung nachgehen“, erklärt Direktor Günter Czetina.

privat Neu am Gymnasium: Sportlehrerin Kathrin Brezina.

Er zeigt sich zufrieden über die Neuanmeldungen an seiner Schule: „Voraussichtlich bekommen wir drei erste Klassen und können die Zahl von etwa 400 Schülern halten.“ Für die Erstklassler wird das „Soziale Lernen“ eingeführt – ein Angebot der Klassenlehrer, mit dem der Start im Gymnasium erleichtert und das Mentoring-Programm ergänzt werden soll.

Mit dem neuen Schuljahr soll das elektronische Klassenbuch im Gmünder Gymnasium Einzug halten. Über „WebUntis“ können Schüler ihren Stunden- und Supplierplan künftig digital abrufen.

Zusätzlich werden in der Aula Bildschirme installiert, auf denen der aktuelle Stundenplan angezeigt wird. Ebenfalls ein technologischer Fortschritt: der baldige Anschluss ans Glasfasernetz und WLAN im ganzen Schulgebäude. Das soll allen Schülern zur Verfügung stehen und die Arbeit mit Laptops erleichtern. Ungewiss sei die Zukunft der Theatergruppe, wie Direktor Czetina betont. Es gebe vergleichsweise wenige Anmeldungen und das Geld dafür werde an anderer Stelle benötigt. Das „Mathe-Training“ zur Vorbereitung auf die Zentralmatura sei ihm nämlich ein großes Anliegen. Und: „Dafür gibt es auch immer viele Anmeldungen. Die Nachfrage ist groß.“