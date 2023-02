Villenkolonie: Verkauf abgeschlossen, neue Wege in die Zukunft

Viel Wasser ist die Lainsitz hinabgeflossen, seit die NÖN im April 2022 über die Bieterschlacht um die „Villenkolonie“ in der Gmünder Neustadt berichtet hatte. Nach monatelangem Stillstand häuften sich Gerüchte, wonach der Deal während der Abwicklung geplatzt sei. Aber: Seit wenigen Tagen ist der Kauf abgeschlossen, meldet Bernhard Hamann auf NÖN-Nachfrage. Der Wiener Architekt und der Tullner Notar Martin Köhler haben jene GmbH, die die Bestbieterin war, übernommen – damit auch die ehemalige Prachtsiedlung mit 18 Reihenhäusern und 72 Wohneinheiten in Top-Lage.

Ihr Ziel sei es „definitiv, diese wieder dem Markt zuzuführen“, betont Hamann.

Studium dicker Aktenordner

Zwei Wochen nach der Übernahme sei es noch zu früh, um ein konkretes Konzept für die Siedlung in den Straßenzügen Franz-Korherr-Gasse, Michael-Hofer-Gasse, Hans-Reither-Gasse und Doktor-Karl-Renner-Straße nennen zu können, so Hamann weiter. Noch sei man beim Studium einer Fülle an Akten, zusammengefasst in acht dicken Ordnern, arbeite an Bestandsplänen, bereite Begehungen der Wohnungen vor. Dann könne es an die Entwicklung eines Nutzungskonzeptes gehen.

Entwickelt werden soll die Siedlung auf jeden Fall, sagt Bernhard Hamann, „wir sind uns der Verantwortung gegenüber der Stadt bewusst, wollen sehr sensibel vorgehen“. Aus diesem Grund kündigt er auch Gespräche mit der Stadtführung über Bedürfnisse und Wünsche an.

Mieter, die jahrelang in Ungewissheit über ihre künftige Situation waren, kann er im NÖN-Telefonat beruhigen: „Wir werden in keine bestehenden Mietverträge eingreifen, sie bleiben natürlich aufrecht.“

Blicke zurück: Eine Siedlung mit Geschichte

Die heute weit über Gmünd hinaus bekannte Villenkolonie geht auf das 1914 am Reißbrett außerhalb der Stadt geplante Barackenlager zurück, das im Ersten Weltkrieg 200.000 Menschen Zuflucht bot (etwa 30.000 überlebten diese Zeit nicht). 1917 wurden 18 Reihenhäuser mit je vier Wohnungen samt Gärten für Personal und höher gestellte Flüchtlinge errichtet, die „Villenkolonie“ nahm ihren Anfang. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Lager zum billigen Wohnraum, die Neustadt als dichtest besiedelter Stadtteil im Waldviertel entstand. Die Villenkolonie – zunächst kurz der Katastralgemeinde Ehrendorf aus der damaligen Gemeinde Wielands zugeordnet – ging ins Eigentum der Österreichischen Bundesbahnen über.

Heftige Kritik – und Start der Käufersuche

Die Jahre zogen ins Land, die fast 19.000 m² große Siedlung driftete in den Substandard-Bereich und leerte sich – auch, weil die ÖBB nicht einmal den Versuch starteten, leere Wohnungen über herkömmliche Vertriebswege zu vermieten. Bei der NÖN-„Elefantenrunde“ zur Gemeinderatswahl 2020 gipfelte der Unmut in offener Kritik. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) sprach auch von bewusst erzeugten Leerständen – in der Stadt kann die Nachfrage nach Wohnraum wie berichtet trotz Einwohnerverlusten seit Jahren nicht erfüllt werden.

2021 startete die ÖBB-Infrastruktur AG schließlich ein Versteigerungs-Verfahren. Im Verkaufs-Exposé war bereits von „schlechter Bau- und Erhaltungszustand, entspricht nicht den heutigen Standards“ die Rede. Fast die Hälfte war da schon unvermietet, für den Rest erzielten die ÖBB im Schnitt gerade einmal 116 Euro pro 94m²-Wohnung. Im Bieterverfahren mischte auch die Stadt Gmünd mit, angesichts der historischen Bedeutung und zentralen Lage herrschte dazu politischer Konsens.

Erster Schritt in die Zukunft

Im Verfahren setzte sich im April 2022 ein Dienstleister aus dem Bezirk Baden durch – und verkaufte die Siedlung nun als Teil der Alka Reihenhaussiedlung Projekt GmbH an den international mit Immobilien befassten Notar Martin Köhler und Bernhard Hamann, Leiter eines Architekturbüros in Wien, weiter. Das Duo verbinden mehrere gemeinsame Projekte, sagt Hamann, „wir verstärken das Team laufend und achten dabei sehr darauf, dass lokale Kompetenz gewahrt bleibt.“ Für die Villenkolonie sei bereits eine neue Hausverwaltung installiert. – Die Hoffnung, dass der Zug doch noch nicht abgefahren ist, scheint berechtigt.

