Gmünd Neuer Impuls für die Stadtbelebung

Am 10. Dezember wurde dazu auf Antrag von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (VP) einstimmig der Grundsatzbeschluss gefasst. Ein Konzept in Richtung der Vision „Smart City Gmünd“ soll auch im Rahmen der Teilnahme an der Stadterneuerung erarbeitet werden, im ersten Quartal 2020 sollen Beschlüsse folgen und Details etwa zur Finanzierung geklärt werden. -ml-