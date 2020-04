Für eines der ältesten Gebäude der Gmünder Neustadt wurden vorige Woche die Abbrucharbeiten begonnen: Die alte Molkerei, die im Jahr 1928 in einer 1916 erbauten und nur bis 1918 genutzten Kartoffelflocken-Fabrik am Rande des heutigen Agrana-Werksgeländes eingerichtet worden war, wird abgetragen.

Derzeit Planungsphase für Neubau

„Sie war zuletzt aufgrund der zu kleinen Räumlichkeiten nur teilweise in Verwendung, es hat für unseren Bedarf nicht gepasst“, sagt Herbert Fürst, Geschäftsführer der Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis eGen, die das Molkereigebäude in der Conrathstraße Ende der 1980er Jahre erworben hatte. Die Molkerei war 1987 ausgezogen und in einen Neubau im Industriegebiet Albrechtser Straße gekommen, wenige Jahre später aber geschlossen worden. Der Neubau wurde schließlich zur Bleibe der neu fusionierten Gmünder Stadtfeuerwehr.

Anstelle der alten Molkerei wird laut Fürst der Bau einer neuen Lagerhalle für Getreide und Brennstoffe angedacht. „Wir sind aber erst in der Planung, die Realisierung ist erst im Jahr 2021 wahrscheinlich“, sagt Fürst.

Baumarkt/Eurospar-Pläne „auf Eis“

Die Pläne für den Neubau eines Baumarktes mit integriertem Eurospar in der Albrechtser Straße liegen indes laut Geschäftsführer Fürst auf Eis. „Derzeit gibt es dazu nicht einmal Gespräche. Es stehen andere, vordringlichere Projekte an“, sagt Fürst. Eines davon betrifft den Standort Vitis.

Corona verzögert Pläne für Vitis

Die Pläne für eine Erweiterung in Vitis seien bereits vor zwei Monaten eingereicht worden, die Behördenwege verzögern sich derzeit aber überall wegen der Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus. Herbert Fürst: „An sich wären wir startklar, aber vor der Verhandlung steht ein Baubeginn nicht in Aussicht.“ Angedacht ist eine Erweiterung unter anderem um ein Außenlager für Reifen auch von Kunden und zwei Boxen sowie ein Innenausbau, die Investitionssumme liege laut Fürst bei mehr als 600.000 Euro.