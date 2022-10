Lagerhaus-Chef im Interview: „Kommt mitunter zu längeren Wartezeiten“

NÖN: Die Energiekrise beschäftigt derzeit private Haushalte und Betriebe. In welchen Bereichen spüren Sie im Lagerhaus Auswirkungen?

Günter Zaiser: Wir sind selbst natürlich auch Energieverbraucher, nutzen von allen Energieträgern etwas: Pellets, Hackschnitzel, Öl und Gas zum Heizen, Strom für alle 25 Betriebe und Treibstoff für den Fuhrpark. Das spüren wir also genauso wie unsere Kunden.

Wir erarbeiten gerade ein Maßnahmenpaket, wo und wie wir Energie sparen können. Drastische Maßnahmen wie Schließungen, Teilschließungen oder Reduktion der Betriebstätigkeit sind nicht angedacht. In einigen Bereichen haben wir schon Photovoltaik-Anlagen installiert. Bei aktuellen und zukünftigen Bauvorhaben ist es sowieso geplant.

Wie stark beschäftigt der Boom an Photovoltaik-Anlagen das Lagerhaus?

Zaiser: Installationen auf unseren eigenen Betriebsanlagen sind zum Beispiel stark von Kundenaufträgen abhängig. Es zeigt sich ein Ressourcenengpass, einerseits beim Material und ganz besonders bei den Montagekapazitäten unserer Installateure und Elektroinstallateure. Dazu kommt die hohe Nachfrage nach Wärmepumpen und Pellets-Heizungen.

Das Lagerhaus als Lieferant für Heizmaterial: Was ließ sich am Kundenverhalten beobachten?

Zaiser: Seit dem Frühjahr ist eine starke Nachfrage bemerkbar – ein gewisser „Hamstereffekt“, wenn man so will. Kunden sind verunsichert, ob es Material gibt und ordern dadurch vielleicht den einen oder anderen Liter oder Meter mehr. Wir achten darauf, dass wir speziell bei Diesel, Heizöl und Pellets die Versorgung so gut wie möglich sichern können. Aber es kommt zu Lieferverzögerungen.

Was Brennholz betrifft: Das ist de facto ausverkauft, weil es hauptsächlich im Winter geschlägert wird. Im vorigen Winter war noch nicht abzusehen, dass die Situation heuer so sein wird, wie sie ist. Deshalb ist jetzt weniger verfügbar. Was im kommenden Winter geschlägert wird, steht nächstes Jahr zur Verfügung und trägt hoffentlich zu einer Entspannung bei.

Gibt es etwas, das Sie Kunden raten?

Zaiser: Man kann keine Pauschalaussage treffen, weil es auf die individuelle Situation wie Dämmung oder Heizsystem einer Liegenschaft ankommt.

Ist es als Händler schwieriger geworden, Heizmaterial zu bekommen?

Zaiser: Die Raiffeisen Ware Austria ist ein wichtiger und verlässlicher Großhandelspartner. Aber ja, es wird zunehmend schwieriger, Handelsware aufzutreiben. Die Nachfrage kommt ja von allen Seiten. Bei uns treffen außerdem vermehrt Anfragen aus anderen Teilen Niederösterreichs oder gar Österreichs ein, ob noch Heiz- und Brennmaterial verfügbar ist.

Aber wir sind natürlich im Waldviertel Handelspartner und versuchen, unsere Kunden in der Region und speziell in der Landwirtschaft zu versorgen. Es war noch keine Tankstelle über längeren Zeitraum trocken.

Stichwort Personalmangel: Das Lagerhaus beschäftigt Handwerker in mehreren Bereichen, wie sieht die Situation rund um Arbeitskräfte aus?

Zaiser: Wie in anderen Unternehmen, ist es auch bei uns schwierig geworden, qualifiziertes Personal zu finden. Wir haben fast 420 Mitarbeitende, das ist ein Höchststand. Und trotzdem sind 25 offene Positionen ausgeschrieben. Das geht quer durch alle Bereiche: Bau, Technik, Dienstleistung, Vertrieb, Lager bis zur Verwaltung.

Wir setzen nach wie vor einen Schwerpunkt auf Lehrlingsausbildung, waren bei der Waldviertler Jobmesse und haben ein Prämiensystem für Lehrlinge. Schulen sind regelmäßig zu Besuch, wir laden junge Menschen ein, in die Berufe zu schnuppern. Gleichzeitig muss Lagerhaus eine starke Arbeitgebermarke sein mit Werten wie Regionalität und Bodenständigkeit. Die Lagerhaus-Genossenschaften sind starke und sichere österreichische Unternehmen.

Welche Auswirkungen des Personalmangels sehen Sie?

Zaiser: Es kommt mitunter zu längeren Wartezeiten, wir bitten bei unseren Kunden deshalb um Verständnis. Aufträge abzulehnen, entspricht allerdings nicht unserer Philosophie.

Welche aktuellen Projekte hat das Lagerhaus Gmünd-Vitis?

Zaiser: Bei der Fertigstellung der Agrarhalle in Gmünd sind wir in der Endphase. In Allentsteig entsteht eine neue Lagerhalle, die im nächsten Jahr in Betrieb geht und in Göpfritz werden Bau- und Gartenmarkt saniert. In Schwarzenau arbeiten wir an einem neuen Haus- und Gartenmarkt mit Spar-Markt. Auch das Flagship-Projekt in Gmünd um einen Haus- und Gartenmarkt mit Spar-Markt verfolgen wir weiter.

