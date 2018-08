Das Raiffeisen-Lagerhaus Gmünd-Vitis präsentierte im Rahmen der Generalversammlung im Gasthof Pichler in Vitis die erfreuliche Entwicklung der Genossenschaft.

Durch Umsatzsteigerungen in den Sparten Bau- und Gartenmarkt, Dienstleistung und Technik erhöhte das Lagerhaus trotz eines agrarisch herausfordernden Umfelds seinen Gesamtumsatz um fünf Prozent auf 74,5 Millionen Euro und baute damit die Marktanteile weiter aus.

Obmann und Vorstand wiedergewählt

Bei den anschließenden Wahlen wurden der Obmann sowie die Mitglieder im Vorstand und Aufsichtsrat neu- bzw. wiedergewählt. Obmann Hermann Lauter und Geschäftsführer Herbert Fürst betonten vor den zahlreichen Ehrengästen, Funktionären, Mitgliedern und Mitarbeitern, dass sich die Genossenschaft in den letzten Jahren sehr gut entwickelt hat. Nun will das RLH Gmünd-Vitis durch gezielte Investitionen – für Gmünd ist wie berichtet die Errichtung eines Baumarktes in Kombination mit einem Supermarkt in Planung – die positive Entwicklung fortsetzen.

Das Gastreferat hielt Reinhard Wolf, Generaldirektor der Raiffeisen Ware Austria. Er gratulierte zum guten Geschäftsverlauf und betonte die Wichtigkeit des Lagerhauses für die Region: „Gerade in Zeiten einer schnelllebigen Wirtschaft ist der Zusammenhalt der Genossenschaft und all ihrer Mitglieder umso wichtiger.“