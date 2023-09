Vorbereitung auf „Klimaparty“: Ist Klimaschutz in Schulen ein Thema?

Während Jugendliche aus dem Schulzentrum Mehlspeisen mit Produkten aus der Region vorbereiten werden, präsentiert das Gymnasium Projekte, die im Rahmen der „MINT Girls Challenge“ entstanden.

Dieses Projekt ist im Gymnasium schon im vorigen Schuljahr gelaufen, an die 40 Mädchen aus der Unterstufe haben sich laut Direktor Ronald Binder damals freiwillig für die Teilnahme gemeldet – beachtlich, fanden die Einheiten doch außerhalb der eigentlichen Unterrichtszeit statt. Dabei ging es an sich um die Ausarbeitung einer naturwissenschaftlichen Idee, aber: „Fast alle haben sich mit Nachhaltigkeit oder Klima beschäftigt, obwohl den Schülerinnen die Richtung völlig freigestellt wurde“, sagt Binder. Für ihn ein Beweis, wie stark die Thematik Schüler beschäftige. Insofern stand schnell fest, dass sich die Schule an der Klimaparty beteiligen wird.

Die einzelnen Ideen werden am 22. September in einem gemeinsamen Kurzfilm vorgestellt. Die Schülerinnen dachten zum Beispiel an einen Supermarkt, der gänzlich ohne Verpackungen auskommt, oder an Stadtplanung mit nachhaltiger Mobilität. „Klimaschutz beschäftigt die Schüler massiv, man kommt eigentlich nicht mehr daran vorbei“, sagt Binder. Die Initiative zu einem strengeren Mülltrennprogramm sei zuletzt sogar von den Schülern selbst gekommen – ein Ziel für die Zukunft sei die weitere Reduktion von Plastikflaschen.

Das Schulzentrum ist am 22. September mit allen ersten Klassen dabei, die Fachschule bereitet Mehlspeisen vor. Der Fokus liegt auf Produkten aus der Region ohne lange Transportwege. „Wir machen mit, um die Sensibilität für das Thema zu fördern“, sagt Direktorin Cordula Krammer. Auch sie beobachtet, dass Klimaschutz die Schüler allgemein stark beschäftigt. Nur: Welche Konsequenzen für den persönlichen Lebensbereich gezogen werden, sei sehr unterschiedlich. Im Unterricht taucht Nachhaltigkeit immer wieder auf: Im Vorjahr beschäftigte sich die Fachschule zum Beispiel mit Insekten als Nahrungsmittel.