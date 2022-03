Drei Mal Gold: Erfolgreiche Blasmusik-Schüler von Michael Neuwirth

Der engagierte Musikschullehrer Michael Neuwirth aus Gmünd sorgte für ein nicht alltägliches Kooperationsprojekt zwischen den Musikschulverbänden Oberes Waldviertel und Vitis: Er unterrichtet an beiden Musikschulverbänden und probte mit talentierten Schülern beider Musikschulverbände für die Teilnahme am Bewerb für das Leistungsabzeichen in Gold. Drei seiner Schüler waren am 6. März sehr erfolgreich, einem weiteren Teilnehmer stand er mit Rat und Tat zur Seite.

Hannah Oppel von der Trachtenkapelle Brand erspielte in Tulln das Goldene Leistungsabzeichen am Tenorhorn. Das machte ihr auch der Kapellmeister der Trachtenkapelle Brand, Stefan Apfelthaler, nach. Er trat bei diesem Bewerb mit der Bassposaune an. Der langjährige Musiker wurde von Michael Neuwirth zwar nicht unterrichtet, er unterstützte ihn aber unter anderem bei der Stückauswahl.

Gold errang ebenso Wolfgang Bauer, der Obmann der Musikkapelle Vitis. Diese Auszeichnung erspielte er mit der Tuba. Das Silberne Leistungsabzeichen konnte Maximilian Kössl von der Stadtkapelle Gmünd und Schüler des Musikschulverbandes Oberes Waldviertel mit der Tuba erringen.

„Diese Prüfung beinhaltete auch eine Darbietung eines Tenorhorn-Tuba-Quartettes. Dabei sind alle vier Teilnehmer mit zwei Stücken aufgetreten“, erklärt Michael Neuwirth. Die dargebotenen Solopogramme, die jeweils um die 20 Minuten dauern mussten, wurden intern als auch öffentlich bewertet. „Das haben meine Schüler im Konzertsaal der Tullner Musikschule perfekt gemeistert“, freut sich Musikschullehrer Michael Neuwirth. Begleitet wurden die erfolgreichen Musiker von Jitka Cudla, der Klavierlehrerin der Musikschule Vitis, am Klavier.

