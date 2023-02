Christian Helmreich ist neuer ärztlicher Direktor in drei Spitälern

Der Mediziner Helmreich promovierte 1988 an der Meduni Wien und schloss gleichzeitig sein Musikstudium am Konservatorium der Stadt Wien ab. Er absolvierte die Ausbildung zum praktischen Arzt, die Facharztausbildung für Orthopädie und orthopädische Chirurgie und war seit dem Jahr 2000 erster Oberarzt der orthopädischen Abteilung im Landesklinikum Zwettl. Parallel dazu absolvierte er das Studium Management im Gesundheitswesen/Healthcare Management an der Donauuni Krems und fungierte seit 2020 als Ärztlicher Direktor-Stellvertreter im Landesklinikum Zwettl.

Christian Helmreich ist in Zwettl und darüber hinaus durch seine Liebe zur Musik sehr bekannt. Er ist seit vielen Jahren musikalischer Leiter der Zwettler Big Band. Er komponiert und arrangiert unter anderem auch für klassisches Blechbläserquintett.

Sein Ziel ist es, den vom bisherigen Ärztlichen Direktor Prof. Univ. Doz. Dr. Manfred Weissinger über Jahrzehnte eingeschlagenen Weg weiterzuführen, damit die Waldviertler Kliniken wie bisher zu den Top-Adressen im Gesundheitsbereich gehören.

„Es ist uns eine Freude, Christian Helmreich als neuen ärztlichen Direktor für unsere Landeskliniken Gmünd, Waidhofenund Zwettl willkommen zu heißen. Wir sind überzeugt, dass Doktor Helmreich uns bei der Fortsetzung unserer Mission, hochwertige Gesundheitsversorgung zu bieten, unterstützen wird“, freut sich Andreas Reifschneider, Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH.

