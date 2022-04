Wald wird „verjüngt“: Stadt bringt Gemeindewald auf Vordermann

Werbung

In einem beliebten Naherholungsziel an der nördlichen Gmünder Stadtgrenze sollen schon bald Forstmaschinen auffahren: Die Stadtgemeinde will den 57 Hektar großen Gemeindewald im Bereich zwischen Access-Industrial-Park und Breitensee auf Vordermann bringen. Und dazu heißt es zuerst einmal, den Altholzbestand auszulichten.

Der Vorteil für die Stadtgemeinde ist, dass der mit Jahresbeginn ins Boot geholte künftige Geschäftsführer der Städtischen Bestattung mit Christian Nöbauer ein studierter Forstwirt ist – und seine Abteilung historisch neben Friedhofsverwaltung und Bestattungswesen den Gemeindewald über hat.

Was ihm im Gemeindewald rund um die Kläranlage hoch über der naturgeschützten Lainsitzniederung gefällt, das ist unter anderem der starke Kiefer- und Eichenbestand in Richtung Fischbach und Grenze. Eichen und auch Lärchen wachsen hier von selber, sie will er schützen und fördern.

Weniger taugt ihm vor allem im Bereich der Gabelung des Fischbachweges, dass eine Menge Altholz dem Nachwachsen des Jungbestandes im Weg stehe. „Das Altholz wäre bald nicht mehr zu ernten, ohne dem jungen zu schaden. Ich will helfen, etwas Nachhaltiges für die nächste Generation zu schaffen“, sieht Nöbauer daher Bedarf für eine „Naturverjüngung“. Die erwartete Entnahme von 200 bis 300 Festmetern Holz – die Menge von etwa zehn Lkw-Fuhren – klinge hoch, solle aber sehr behutsam erfolgen, der Reduktion einer Fichten- und Föhrendominanz hier dienen, und das Wachstum eines Mischwaldes fördern.

Die Ausschreibungsphase läuft. Über die Vergabe muss der Gemeinderat, der einstimmig grünes Licht zur Verjüngung gegeben hat, befinden, danach soll rasch gestartet werden. Die Einnahmen aus dem Holzverkauf sollen direkt in die Waldpflege reinvestiert werden.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.