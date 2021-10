Der Waldensteiner Bürgermeister Alois Strondl verabschiedet sich mit Anfang Oktober beruflich in den Ruhestand. Wer seine Funktion als Gmünder Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter und Referent für Einsätze und Verkehr übernehmen wird, das ist noch offen.

„So wie Alois Strondl als Bürgermeister arbeitet und seine anderen Ämter ausübt, so hat er auch beruflich gewirkt. Verlässlich, kompetent und kameradschaftlich war die Zusammenarbeit mit ihm. Seine Pensionierung reißt eine große Lücke bei uns im Bezirkspolizeikommando“, betont Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks. „Es tut mir wirklich leid, den Kameraden Strondl zu verlieren. Unsere Zusammenarbeit war toll und von gegenseitigem Vertrauen geprägt“, sagt Brocks, der Strondl mit seinem gesamten Team alles Gute für seinen Ruhestand wünscht.

Silbernes Ehrenzeichen überreicht

In der Vorwoche erhielt Strondl die höchste Auszeichnung des Bundes, die ein dienstführender Polizeibeamter erhalten kann: Landespolizeidirektor Franz Popp überreichte ihm das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik. Damit wurde Strondls 40-jähriges Wirken bei der Polizei gewürdigt. „Die Auszeichnung hat mich wirklich gefreut“, sagt ein völlig überraschter Strondl: „Anscheinend war es nicht so schlecht, was ich gemacht habe.“

Mit August 1981 startete er die Grundausbildung in Wien-Meidling, war danach in Gänserndorf und Ravelsbach eingesetzt und wurde nach kurzer Tätigkeit in St. Andrä-Wördern 1990 nach Gmünd versetzt. Hier war er im Bezirkskommando sowie am Posten Gmünd I als Sachbearbeiter tätig, agierte danach als Postenkommandant in Bad Großpertholz.

Seit 2004 ist er in Gmünd aktiv

Vom ersten Stellvertreter über den Gmünder Postenkommandanten machte er 2012 den Sprung ins Bezirkspolizeikommando, das er als Kommandant-Stellvertreter nun verlassen wird.

Froh über Berufswahl

„Meine Berufswahl war die richtige. Ich habe meine Arbeit all die Jahre immer gerne gemacht“, sagt Strondl. Froh sei er auch, dass er in den 40 Jahren niemals Gebrauch von seiner Schusswaffe machen musste. „Ich habe immer alles gegeben und mich für die Sicherheit der Bevölkerung eingesetzt, aber jetzt ist damit Schluss und das passt“, meint Strondl, der weiterhin Bürgermeister in Waldenstein bleiben will: „Da bin ich ausgelastet, außerdem habe ich sechs Enkelkinder. Fad wir mir also nicht.“