Waldviertel-Spediteur stieg aus: Schachermayer baut Lager mit Fuhrpark

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Hohe Aufmerksamkeit hatte im April die NÖN-Story über Pläne der Firma Schachermayer für ein Waldviertel-Umschlaglager in Gmünd erhalten. Jetzt liefen die Bauarbeiten an, und der europaweit tätige Großhändler für technische Produkte gewährt einen Einblick in seine Pläne.

Das Waldviertel sei bisher durch einen regionalen Spediteur beliefert worden, erklärt Prokurist Michael Karner im NÖN-Gespräch, doch nach Auslaufen der Kooperation sei kein neuer Partner für das weitläufige Gebiet mit vielen Straßen und Straßenkilometern gefunden worden. „Daher fiel die Entscheidung, hier ein eigenes Umschlaglager zu errichten.“

In Zwettl wurde nach Auslaufen der Vereinbarung ein vorübergehendes Provisorium gefunden. Für die langfristige Lösung schielten die Oberösterreicher aber nach Gmünd und wurden dabei im Access-Industrial-Park fündig. Warum?

So soll das Betriebsareal von Schachermayer mit Zufahrt Grenzlandstraße in Richtung Tschechien aussehen. Foto: Rendering recht Architekt DI Helmut Siegel

„Gmünd ist der beste Ort in der Region. Der Standort im Industriepark liegt verkehrstechnisch gut, verfügt über einen Fernwärme-Anschluss und bietet – was uns besonders wichtig ist – die Möglichkeit, alle unsere Fahrzeuge innerhalb eines eigenen Betriebsgebietes abzustellen“, präzisiert Michael Karner. Am Eck von Grenzlandstraße und Zweiländerstraße wird in den nächsten Monaten durch die Firma Swietelsky auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern eine etwa 1.800 m² große Halle errichtet. Die Dächer werden mit Photovoltaik ausgestattet.

Acht Lkw sind bestellt, Fahrer teils noch gesucht

Der anno 1838 gegründete Familienbetrieb Schachermayer verfolgt in Österreich das Ziel, all seine mehr als 100.000 Lagerartikel noch am Tag nach der Bestellung ausliefern zu können. Ziel ist es laut Karner zudem, dass das neue Waldviertler Umschlaglager spätestens im kommenden Dezember bezugsfertig ist.

Acht neue Lkw wurden für den Standort Gmünd bestellt, für jeden ist ein eigener Fahrer mit Anstellungsort Gmünd gesucht – und demnach teilweise auch schon gefunden.

Gerüchte über Pläne auch für eine spätere Belieferung des südböhmischen Raumes von Gmünd aus – der nächste Standort des mit mehr als 2.000 Mitarbeitern europaweit vernetzten Großhändlers in Tschechien ist derzeit das ferne Prag – kann Prokurist Karner zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bestätigen. Vorerst stehe einmal Gmünd im Fokus.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.