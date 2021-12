Waldviertler Kinos: Neustart mit Aussicht auf Film-Highlights

Die Popcornmaschine darf wieder angeworfen werden, denn nach rund vierwöchiger Pause flimmern ab dem Wochenende wieder Filme über die Leinwände der Waldviertler Kinos in Gmünd und Zwettl. Eigentlich hätte man schon am Montag aufsperren dürfen. Aber: „Wir warten die paar Tage lieber ab und starten dann am Freitag mit neuen Filmen im Angebot“, erklärt Kinobetreiberin Julia Gaugusch-Prinz. Weil auch für die nächsten Monate mit mehreren großen Filmen zu rechnen ist, blickt sie positiv in Richtung 2022.

Zum Start am Freitag läuft der neue Spiderman-Film „No Way Home“ an. „Der wird schon heiß erwartet und fällt etwa in die Kategorie von James Bond“, erklärt Gaugusch-Prinz. Großen Anklang erwartet sie auch für die hochkarätig besetzte – unter anderem mit Lady Gaga und Jared Leto – Neuerscheinung „House of Gucci“. Und auch für Kinder ist was dabei: Der neue Disney-Film „Encanto“ kommt ebenfalls ab Freitag in die Kinos.

Am 24. Dezember ist wieder ein besonderes Programm für die Jüngsten geplant. Drei Filme am Nachmittag verkürzten das Warten aufs Christkind. Fast schon ein Klassiker, der einige Generationen begleitet hat, ist der Kinderfilm „Lauras Stern“, er hat auch heuer seinen fixen Platz im Weihnachtsprogramm. Für schulpflichtige Kinder kann der 2G-Nachweis durch den Ninja-Pass ersetzt werden. „Das ist sehr wichtig für uns“, sagt Gaugusch-Prinz – und hofft auf eine eigene Regelung für die schul- und somit testfreien Weihnachtsferien.

Die Kinosäle sind in der Zeit des Lockdowns zwar leer geblieben, Gutscheine als Weihnachtsgeschenk aber trotzdem begehrt gewesen, betont sie: „Normalerweise kommt es auch vor, dass bis 24. Dezember noch Geschenkgutscheine gekauft werden.“

„Die Leute sind wirklich gerne ins Kino gekommen“

Die ersten Monate des Jahres 2021 waren für die Waldviertler Kinos coronabedingt ruhig, auf den ersehnten Start des neuen „James Bond“-Filmes musste lange gewartet werden. Es dürfte sich aber gelohnt haben: „Der Film hatte weltweit super Zahlen, wurde auch in Gmünd und Zwettl gut angenommen“, sagt Julia Gaugusch-Prinz. Das dritte Quartal sei insgesamt recht zufriedenstellend gewesen. „Die Leute sind wirklich gerne ins Kino gekommen. Das hat uns positiv gestimmt.“

Die Situation nach dem jüngsten Lockdown ist anders als nach den vorigen: Große Blockbuster haben lange gefehlt, Kinofilme für den deutschsprachigen Markt wurden zum Teil zurückgehalten. Weil vor allem Deutschlands Kinos nicht geschlossen hatten, war das Zurückhalten nun kein Thema. Und mit dem vierten Teil von „Matrix“ oder „Tod auf dem Nil“ erwartet sich die Kinobetreiberin einen guten Start auch ins neue Jahr: „Wenn das Programm so hält, sind wir fürs erste Quartal gut aufgestellt.“