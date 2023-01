„Waldviertler Stüberl“: Ein Abschied nach elf Jahren

Neigt sich ein Jahr dem Ende zu, so ist das oft eine Zeit, in der die Zeichen auf Abschied stehen. Das gilt auch für Herbert und Maria Köck, die die Türen ihres „Waldviertler Stüberl“ am 29. Dezember zum letzten Mal geöffnet haben.

Das Lokal an der markanten Adresse Bahnhofstraße 1 geht auf das in den 1950er Jahren gegründete Gasthaus Stiedl zurück, später wurde daraus das Café Holy und in den 1980er Jahren das Steirerstüberl. Herbert und Maria Köck haben es im Sommer 2011 zum „Waldviertler Stüberl“ gemacht. Die Waldviertler Bodenständigkeit habe neben vielen Stammgästen auch Touristen angezogen, blickt Maria Köck zurück: „Auch der Standort in der Nähe des Stadtplatzes war sehr gut.“ Die Entscheidung zur Schließung kam wegen der Pensionierung ihres Gatten Herbert.

Wirte durch Herrenhaus & „Goldener Hirsch“ bekannt

Das Ehepaar hat den Laden zuletzt zu zweit geschupft. In der Gastro-Szene waren die beiden schon vor dem „Waldviertler Stüberl“ keine Unbekannten: Sie arbeiteten einst im Café-Restaurant Herrenhaus in ihrem Heimatort Alt-Nagelberg, führten danach das Gasthaus „Goldener Hirsch“ in Waidhofen und hatten sich später aus Standortgründen zum Wechsel nach Gmünd entschieden.

Das Lokal in der Bahnhofstraße 1 soll weiterhin bleiben, es wird an einer Nachfolge-Lösung gearbeitet.

