Waldviertlerin wurde Opfer einer Trickbetrügerin.

Eine 69-Jährige aus Hoheneich wurde am Samstag, 30. März, Opfer einer Trickbetrügerin. Die Waldviertlerin saß am Beifahrersitz des Wagens, der am Gmünder Schubertplatz geparkt war, als plötzlich eine unbekannte Frau an das Seitenfenster des Pkw klopfte und eine Sammelliste für Behinderte und Taubstumme vorlegte.

Die 60-Jährige übergab der Frau einen Bargeldbetrag von 5 Euro. Anschließend fragte die Unbekannte nach einem Lichtbildausweis bzw. einem Foto der Spenderin. Bei der Suche nach einem Foto griff die Trickbetrügerin in die Geldbörse der Hoheneicherin und machte sich mit einem Bargeldbetrag von 330 Euro aus dem Staub.

Personsbeschreibung der Täterin: ca. 150 cm groß, mittlere Statur, dunkle Haare.