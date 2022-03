Was wurde aus dem Bezirkshauptmann Johann Böhm?

Der 30. April 2017 war der letzte Amtstag von Johann Böhm als Bezirkshauptmann von Gmünd. Danach konnte er sich intensiv seinen vielen Hobbys und Interessen widmen: Radfahren, schwimmen und Nordic Walking gehörten von nun an zu seiner regelmäßigen Tätigkeit – aber auch ergiebige Spaziergänge mit seiner Gattin Ernestine in den Wäldern der Umgebung. Die Lebensqualität im Waldviertel schätzt er so, dass der gebürtige Weinviertler sein Domizil in Gmünd gründete.

Fit hält er sich auch mit vitaminreicher und gesunder Kost. Auch Besuche von Theater- und Musikaufführungen dürfen nun in der Pension nicht fehlen. Er genieße die Gartenarbeit und Hilfe beim Renovieren historischer Gegenstände, die seine Gattin sammelt, erzählt Böhm. Seit einiger Zeit erfreut sich das Ehepaar an zwei Enkelkindern. Gemeinsam mit seiner Gattin wurden viele Schiffsreisen im gesamten Mittelmeerraum, der Nordsee und Karibik sowie Kurzurlaube – verbunden mit Städtereisen quer durch Europa, wo die Kultur und Bildung im Vordergrund steht – unternommen.

