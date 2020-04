Was wurde aus dem Café-Betreiber Franz Kaltenböck?.

Vor fast genau zwei Jahren traten Franz Kaltenböck und seine Gattin Hedwig ihren Ruhestand an und verpachteten nach 38 Jahren ihr Café-Pub am Gmünder Schubertplatz. Seither genießen sie die Entschleunigung – die nun durch die Coronakrise noch intensiver geworden ist.

„Ich renoviere, male aus und streiche – ich mache also all das zu Hause, wozu ich in den letzten Jahren ohnehin nicht gekommen bin“, schmunzelt Franz Kaltenböck, der auch als Wohnungsvermieter einiges zu tun hat. Beim diesjährigen Wiener Donau inselfest, das im September stattfinden könnte, möchte er wieder mit einem Getränkestand vertreten sein, ebenso beim Gmünder Adventmarkt.

Das Radfahren ist sein größtes Hobby. „Derzeit bin ich alleine unterwegs, sonst mache ich Radtouren mit den ‚Bergziegen‘. Mir gehen jetzt natürlich die Radtouren in Tschechien ab“, meint Kaltenböck. Heuer hat er bereits 1.000 km in den Beinen, 6.000 sollen es werden.