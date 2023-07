„Was wurde aus...“ dem früheren Malermeister Günter Stöckl?

Seit zehn Jahren ist der heute 71-jährige Günter Stöckl in Pension. Einen Teil seines Betriebsareals in der Weitraer Straße in Gmünd hat er an Malermeister Karl Eschelmüller vermietet. Um das Haus und den Garten mit Obstbäumen und Gemüsebeeten kümmert sich Stöckl heute mit großer Leidenschaft.

Daneben beschäftigt er sich gerne mit seiner umfangreichen Mineraliensammlung. Sein größtes Steckenpferd sind seine Briefmarken. Bei der „Postwertzeichen Sammlervereinigung Gmünd“ ist er langjähriges Vorstandsmitglied. Das ist er auch bei der Waldviertler Astronomischen Gesellschaft. „Das hat mich schon immer interessiert, und seit wir die Sternwarte in Höhenberg haben, bin ich aktiv dabei“, betont der ehemalige Unternehmer mit großem Interesse an der Naturwissenschaft.

Vor vier Jahren trafen Glück und Unglück bei ihm zusammen. Er heiratete seine langjährige Lebensgefährtin Elisabeth. Dieses Glück wurde durch ein Problem mit den Bandscheiben getrübt. „Ich bin fast im Rollstuhl gelandet, konnte einige Wochen kaum gehen“, sagt Stöckl. Über ein Jahr dauerte die Behandlung, jetzt ist er wieder flott unterwegs und kraxelt auch zum Kirschenpflücken auf der Leiter.