Was wurde aus dem Fußballer und Lehrer?

Werner Spindler spielte schon im frühen Kindesalter auf der Birkenwiese ganz in der Nähe des damaligen EPSV-Platz Fußball. In relativ jungen Jahren wurde er Nachwuchstrainer, einige Mannschaften führte Spindler in die Landesliga. Es folgten viele Jahre als Funktionär beim damals erfolgreichen EPSV Gmünd. Nebenbei war er in der Jugendhauptgruppe Waldviertel Obmann-Stellvertreter und Auswahltrainer. Beruflich blieb er seiner Heimatstadt Gmünd treu: Spindler unterrichtete bis zu seiner Pensionierung als Hauptschullehrer Mathematik und bildnerische Erziehung sowie die Schwerpunkte Kreativ und Informatik.

Von seinen zwei Söhnen Matthias und Tito schlüpfte letzterer in die Fußstapfen des Vaters, spielte im U19-Nationalteam, wurde nach seiner aktiven Laufbahn Trainer beim ÖFB. Werner Spindler ist inzwischen das siebente Jahr in Pension, hält sich im Sommer mit Radfahren und im Winter mit Walken fit. Am nur einen Steinwurf von seinem Haus entfernten Sportplatz trifft man den 68-Jährigen bei Heimspielen des SC Gmünd regelmäßig – allerdings nur mehr als Zuschauer.

