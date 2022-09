Was wurde aus dem NÖN-Talent Jürgen Thaler?

Werbung Blicke zurück & nach vor Anzeige 30 Jahre Hopferl: Ein Biertreff wurde zum Stadtwirtshaus

Er war einer der erfolgreichsten Teilnehmer aus dem Gmünder Bezirk bei „NÖN sucht das größte Talent“: Als Jürgen Thaler aus Großotten 2013 an der Show teilgenommen hat, schaffte er es als Sänger auf den dritten Platz. Es habe sein Selbstvertrauen gestärkt und ihm Bühnenerfahrung ermöglicht, blickt er zurück.

Thaler schloss das BORG Krems im musikalischen Zweig mit der Matura ab, absolvierte den Präsenzdienst bei der Militärmusik NÖ. Der leidenschaftliche Musiker spielt Tenorhorn und ist Mitglied der Jugendtrachtenkapelle Großschönau. Er ist am besten Weg, sein Hobby zum Beruf zu machen, studiert aktuell Musiktherapie an der Fachhochschule Krems. Im Herbst steht ein Praktikum am Klinikum Wiener Neustadt an. „Ich kann dadurch meine musikalische und soziale Ader verbinden, lerne jetzt auch das Harfespielen“, sagt er. Gesangsunterricht nimmt er nach wie vor, ab und zu stehen Auftritte bei Hochzeiten oder Taufen an.

Das Casting für die nächste NÖN-Talentesuche steigt am 26. September in der Raiffeisen-Filiale Gmünd-Stadt. Infos: http://www.noen. at/noen-aktionen/talent

