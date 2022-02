Was wurde aus dem Primar der Orthopädie?

Vor sieben Jahren hat er sich vom Landesklinikum Gmünd verabschiedet, sein positiver Einfluss auf das Spital ist allerdings geblieben: Bernhard Bader hat 15 Jahre lang die Orthopädie geleitet. 1999 kam er vom Orthopädischen Spital Speising nach Gmünd, hat die orthopädische Abteilung mit viel Einsatz aufgebaut und zur Ausbildung junger Ärzte beigetragen: „Die Aufbauarbeit war fordernd, aber schön. Es ging mir nie um Titel oder Verdienst, sondern um das Verwirklichen der eigenen Sicht, wie Medizin Menschen begegnen sollte.“

Die Unterstützung der Stadtgemeinde vor der Eingliederung des Spitals in die Landeskliniken-Holding 2005 sei ihm in positiver Erinnerung geblieben, genauso wie die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen, Stations- und OP-Schwestern und -Pflegern. Nach dem Abschied 2014 führte Bader zwei Jahre eine Privatordination in Wien, privat übersiedelte er nach Oberösterreich. Die Freizeit wurde zum Reisen und Segeln genutzt, hat ihn an viele Orte des Erdballs geführt. Das Interesse für die Medizin ist aber geblieben: „Ich versuche weiterhin, am Ball zu bleiben.“

