Was wurde aus der früheren AK-Leiterin Zellhofer?.

Elisabeth Zellhofer war seit 1982 insgesamt 20 Jahre lang in der Kammer für Arbeit und Wirtschaft in Gmünd als Sekretärin angestellt. 2003 wurde sie mit der Bezirksstellen-Leitung betraut, die sie bis zum Pensionsantritt Ende 2014 ausübte. „Damals habe ich mir zum Leitsatz gemacht, nie mehr zu meinen Kindern sagen zu müssen, dass ich keine Zeit hätte!“, blickt die Hoheneicherin zurück. Daran habe sie sich gehalten, die Familie stehe heute an erster Stelle.

Politisch hat sich Zellhofer zurückgezogen, ist nur noch als Mitglied in einigen Organisationen, jedoch in keiner führenden Position vertreten. Sie hat auch viel Zeit für entspannende Gartenarbeiten, wobei sie sich an jeder Blume erfreut, und beobachtet Eichhörnchen und Specht im Garten, hat große Freude mit Hauskatze Charly. Sie liest viele Bücher und freut sich auf Kaffee-Treffs mit ihren ehemaligen Kollegen. 2018 kam ihr heiß geliebtes Enkerl Julian zur Welt – das sie während der Coronazeit sehr vermisst.