Was wurde aus Zahnarzt Abdulbaset Atassi?

Werbung

Beinahe 40 Jahre lang war Abdulbaset Atassi Zahnarzt in Gmünd, ehe er 2014 in Pension ging. Viele Jahre war er im Ambulatorium der NÖ Gebietskrankenkasse tätig, danach hatte er eine eigene Praxis in der Bahnhofstraße. Trotz des Pensionsantritts ist er seinem Nachfolger Alejandro Pérez-Alvarez nach der Übergabe unterstützend zur Seite gestanden, musste Gmünd letztlich aber in Richtung Wien verlassen: Durch die Geburt der Enkelkinder standen häufig Besuche in Wien an, ein Umzug war die logische Konsequenz.

Mit Gmünd ist Atassi trotzdem immer noch eng verbunden, aus Patienten wurden Freunde, aus Freunden wurden Wegbegleiter fürs Leben. Das Besondere am Waldviertel sei für ihn immer der Zusammenhalt der Menschen untereinander gewesen, erzählt er. Dazu hat auch er einst als Präsident des Tennisvereines beigetragen. Atassi spielt nach wie vor regelmäßig Tennis und verbringt viel Zeit mit den Enkelkindern. Etwa einmal im Monat kommt er nach Gmünd – auch für das eine oder andere Tennismatch.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.