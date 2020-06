Wasserbüffel wieder auf Weide in der Lainsitzniederung .

Vergangenen Freitag den 29 Mai 2020 war es wieder soweit. Die Wasserbüffel vom BiohofAltmann-Kunes aus Karlstift wurden wieder in ihr Sommerquartier auf der Wasserbüffelweide in der Lainsitzniederung in Gmünd gebracht.