Wechsel auf Schubertplatz: Umzug bringt Vorteile für Hilfswerk-Team

Es ist genau das Gegenteil von Barrierefreiheit: Ein schmaler Stiegenaufgang führt in verwinkelte Büroräume am Hilfswerk-Standort in der Gmünder Neustadt. „Es kommt öfter vor, dass wir zu Klienten herunterkommen müssen, weil sie die Treppen nicht schaffen“, sagt Pflegemanagerin Michaela Macho. Das soll schon bald der Vergangenheit angehören.

Das frühere Geschäftslokal von „Confetti Moden“ wird wie berichtet umgebaut, Ende Juni will das Hilfswerk von der Conrathstraße auf den Schubertplatz übersiedeln. Die Generalsanierung läuft, neue Fenster wurden bereits eingebaut, Fußböden sind im Entstehen.

180 Quadratmeter für Pflege & Management

Um die Räumlichkeiten an den Bedarf des Hilfswerks mit Besprechungs- und Lagerräumen und Teeküche anzupassen, wurden Zwischenwände eingezogen. Auch Elektroinstallationen, Beleuchtung und Heizung wurden adaptiert. 180 Quadratmeter stehen hier künftig zur Verfügung. Größter Pluspunkt: Das neue Büro ist beinahe ebenerdig erreichbar, für die beiden Stufen am Eingang wird eine Lösung gesucht.

Das Team freue sich schon auf den Umzug ins frisch renovierte und helle Gebäude, erzählt Michaela Macho. Etwa 40 Mitarbeiter versorgen vom Gmünder Standort aus neben der Bezirkshauptstadt auch die Gemeinden Brand-Nagelberg, Hirschbach, Hoheneich, Kirchberg, Schrems und Waldenstein. Und das in mehreren Bereichen, von der Pflegeberatung über Menüservice bis zur Hauskrankenpflege. Das Übersiedeln werde man in einem oder zwei Tagen schaffen müssen, meint Macho: „Ein nahtloser Übergang, damit unsere Erreichbarkeit gewährleistet bleibt.“

Obwohl die Baustelle noch voll im Gange ist und unter anderem die Fassade erst erneuert wird: Man merkt, dass im Gebäude bald ein frischer Wind wehen wird. Das freut auch Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, beim Rundgang auf der Baustelle sichtlich begeistert vom Fortschritt. „Nach der fordernden Zeit der Pandemie ist das eine wichtige neue Motivation für die Mitarbeiter“, sagt Martina Diesner-Wais, Vizepräsidentin des NÖ Hilfswerks.

Von der Tischlerei zum Hilfswerk

Neue Mitarbeiter werden freilich auch in Gmünd gesucht, das hört nicht bei der Pflege auf: Im Bereich der Schulsozialarbeit hat das Hilfswerk noch Kapazitäten. Im Zuge dessen werden Schüler bei ihren Anliegen begleitet und beraten.

Michaela Macho hat übrigens selbst durch einen Umweg in die Pflege gefunden: Die gelernte Tischlerin absolvierte erst spät die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpflegerin, bereut den Schritt aber nicht: „Es ist eine unglaublich abwechslungsreiche Arbeit, die Bandbreite an Aufgaben ist groß. Kein Tag ist gleich und ich kann zeigen, was ich gelernt habe und meine fachlichen Kompetenzen professionell einsetzen.“

