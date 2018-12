Ungeheuerliche Groteske um Lärmbelästigung in einer der mehr als 400 Gemeindewohnungen der Stadt Gmünd: Ein Mieter fühlt sich durch seine hochbetagte – angeblich zu laut fernsehende – Nachbarin in einem Gemeindebau in der Neustadt derart gestört, dass er sie nun vor den Kadi zerrt.

Der für Liegenschaften zuständige Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) bestätigt auf NÖN-Nachfrage, dass in der Causa mittlerweile ein zivilgerichtlicher Prozess anhängig ist. Vor wenigen Tagen habe dazu ein Lokalaugenschein im Beisein eines Anwaltes und auch des für die Gemeindewohnhäuser verantwortlichen Mitarbeiters der Stadtgemeinde stattgefunden. Die 90-jährige Mieterin sei schwerhörig, habe aber in Gesprächen jede Schuld an Lärm dementiert und auf ein intaktes, auch verwendetes Hörgerät verwiesen. Nachbarn berichten zudem, dass sie im Regelfall ohnehin frühabends zu Bett gehe.

Was wäre Konsequenz aus Schuldspruch?

Die Gerichtsverhandlung – in der der Rathaus-Mitarbeiter als Zeuge geladen ist – steht erst bevor. Was würde ein Schuldspruch für das Mietverhältnis bedeuten? Zeilinger: „Eine Ausquartierung kann ich mir nicht vorstellen – die Gemeinde wird alles tun, damit die Dame nicht auf der Straße landet.“

Interessant könnte es aber werden, falls die 90-Jährige ihre angebliche Ankündigung, mangels Schuldeinsicht keine Strafe oder Verfahrenskosten zahlen zu wollen und ihr Verhalten nicht ändern zu können, wahr macht…

Stadtrat Benjamin Zeilinger möchte die Dame unterstützen. | Foto: ml

Zu Beginn seiner Funktionsperiode in der Stadtregierung 2015 habe es, so Stadtrat Zeilinger, in Sachen „Lärmbelästigung im Gemeindebau“ immer wieder Meldungen gegeben – allerdings eher wegen spätnachts lärmender Jugendlicher. Heute weiß er von einem gesundheitsbedingt extrem lärmempfindlichen Mieter in der Altstadt, „der hört sogar die Sat-Schüssel am Dach. Ansonsten haben sich die Probleme aber inzwischen großteils gelöst“, betont er.