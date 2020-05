Gmünd: Weggeworfene Tschick wohl als Brandursache .

Der großflächige Flurbrand am Rande des Aßangwaldes in Gmünd, der am Nachmittag des 7. Mai entlang der Bundesstraße B41 mehr als 50 Einsatzkräfte gefordert hatte, dürfte durch eine achtlos weggeworfene Zigarette verursacht gewesen sein – trotz gültiger Waldbrandverordnung.