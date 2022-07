Weitere Baustellen in der Stadt: Arbeit für Strom und Fernwärme

Werbung

Die Bezirkshauptstadt ist mitten im Baustellensommer, an vielen Ecken und Enden sind momentan die Straßen aufgegraben, vieles war schon im Vorhinein angekündigt – aber nicht alles.

Die Walterstraße wurde auf einem Teilstück offen gelegt, um – wie Stadtbaudirektor Michael Prinz erklärt – die Fernwärmeleitungen zu verstärken. Das sei vor allem wegen eines geplanten Anschlusses der Gemeindewohnhäuser in der Brüder-Baumann-Straße ans Fernwärmenetz nötig. Die Einfahrt von der Schillergasse in die Walterstraße ist wegen der Baustelle gesperrt, die Einbahnregelung zwecks Wegfahrmöglichkeit der Anrainer in der Schillergasse außer Kraft. Man rechne damit, dass es noch für etwa zwei Wochen dabei bleibt, sagt Prinz und verweist auf die angespannte Liefersituation sowie „ein generell ziemlich umfangreiches Prozedere bei Arbeiten am Fernwärmenetz“.

Auch die Schremser Straße ist heuer von einer Baustelle betroffen und seit der Vorwoche gesperrt. Der Grund sind Arbeiten am Stromnetz, wie Netz NÖ bestätigt: „Es werden neue Mittel- und Niederspannungskabel verlegt, um das doch schon in die Jahre gekommene Stromnetz in der Stadt wieder zukunftsfit zu machen.“

Stadt schafft Infrastruktur für Hochwasserschutz

Mit der Netzverstärkung wird auch eine neue Trafostation auf Höhe der Reinigung Hauer errichtet. Weil die Straße schon aufgegraben ist, schließt sich die Stadtgemeinde an: „Wir verlegen Zuleitungen für die neuen Hochwasserschutz-Pumpwerke mit“, erklärt Prinz.

Wie berichtet, sind die lange angekündigten Vorhaben für den Hochwasserschutz im Bereich der Mühlgasse nun angelaufen. Dass es, wenn nötig, zu Nachtarbeit kommen kann, schließt Prinz nicht aus. Bei der Baustelle am Lainsitzweg in der Neustadt war es zuletzt nötig – zum Missfallen mancher Anrainer. Es habe sich hier wegen dem Verkehr rund ums Haupttor nicht anders machen lassen, betont Prinz: „Wir liegen mit den Baustellen weitgehend im Plan.“ Man bitte um Verständnis, dass sich manche Störungen nicht vermeiden lassen.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.