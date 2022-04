Gmünd Weiterer Schandfleck: Reifen in der Blockheide abgelegt

Foto: privat

„Es gibt nicht nur den Schandfleck im Schlosspark“, schreibt eine NÖN-Leserin in Anspielung auf den Bericht über entsorgten Unrat neben einem Mistkübel im Gmünder Schlosspark vor zwei Wochen. In der Nähe des Keltischen Baumkreises in der Blockheide seien seit mehreren Wochen Autoreifen und Holzplatten mitten im Wald zu finden. Eine solche Entsorgung sei alles andere als umweltgerecht. Wer weiß, vielleicht werden sie demnächst gar zum Räderwechsel abgeholt.