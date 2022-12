Neue Chance auf Arbeit: Von der Eventagentur in die Trafik

Die Trafik in der Sigismundgasse in Gmünd bekommt mit Jahresbeginn mit der Weitraerin Steffi Buchhöcker eine neue Trafikantin. Sie folgt Manuela Dürnitzhofer, die nach dem Tod ihres Gatten Werner vor zwei Jahren die Trafik weitergeführt hat.

Für Buchhöcker ist die Übernahme der Trafik, für die seit 2021 ein neuer Pächter gesucht worden ist, ein Neustart und vor allem eine Chance, trotz körperlichen Einschränkungen weiterhin arbeiten zu können. „Eine Trafik zu führen war für mich eigentlich nie ein Thema, aber es ist jetzt genau das, was ich kann und will. Der Zuschlag ist ein schicksalgebendes Ereignis für mich“, sagt die 34-Jährige, die an chronischen neuromuskulären Krankheiten leidet.

„Sechs Jahre habe ich trotz Schmerzen versucht, nach außen hin ein normales Leben zu führen. Jetzt kann ich die Auswirkungen der Krankheiten nicht mehr verheimlichen, bin teilweise mit einem Stock als Gehhilfe unterwegs. Da es mir körperlich immer schlechter geht, habe ich auch den Behindertenpass beantragt, der Voraussetzung für die Übernahme einer Trafik ist“, erklärt die taffe Weitraerin, die seit April als geringfügig Angestellte in der Trafik vis-à-vis des Kindergartens arbeitet. „Die Arbeit hat mich total fasziniert, daher habe ich mich im August als Trafikpächterin beworben.“

Eventagentur wird stillgelegt

Sie absolvierte die Trafik-Akademie in Altlengbach, ist seit November ausgebildete Tabakfachverkäuferin. Bei ihrer neuen Tätigkeit wird Steffi Buchhöcker von der Familie und vor allem von ihrem Gatten Rainer unterstützt. „Alleine würde ich das nicht schaffen.“

Die vom Ehepaar im Sommer 2021 gegründete Eventagentur „Eventrast“, über die einige Großveranstaltungen erfolgreich organisiert worden sind, mussten sie jetzt „liquidieren“, denn: „Als Trafikantin sind keine weiteren Geschäftsmodelle möglich.“ Gatte Rainer, der Ton-, Video- und Medientechnik studiert hat, wird in diesem Bereich tätig bleiben, sich auch weiterhin in Allentsteig um das „Lichtspiel Allentsteig“ als Mitbesitzer kümmern.

Für Rainer Buchhöcker ist die Mitarbeit in einer Trafik nichts Neues: „Ich stamme aus einer Allentsteiger Trafikantenfamilie und habe schon mit fünf Jahren Zeitungen eingeschlichtet“, lacht er.

Die Trafik wird von der neuen Pächterin am 9. Jänner geöffnet.

