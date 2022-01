Franchise-Partner: „Chili Gym“ wird „Injoy“

Es tut sich was bei Chili Gym – nicht nur in sportlicher Hinsicht: Die Fitnesscenter-Kette mit Studios in Gmünd, Weitra und Zwettl ist seit Jahreswechsel Franchise-Partner der „Injoy Fitness Clubs“. An bestehenden Mitgliedschaften und bekannten Gesichtern ändere sich nichts, erklärt Jürgen Hobiger. Er bleibt Inhaber, die Studios wurden weder gekauft, noch habe man fusioniert: „Wir schließen uns im Interesse der Mitglieder als Partner-Club einem führenden Qualitätsverbund an.“

Dass das möglich ist, liege vor allem an den hohen Qualitätsstandards des Chili Gym. Die Fitness-Kette ist inzwischen im zwölften Geschäftsjahr, auf lange Sicht sollen der Name aber verschwinden und die Studios zu „Injoy“ werden.