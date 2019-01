Die Wetterstatistik bestätigt, was viele das ganze Jahr über vermutet haben: Mit der Durchschnittstemperatur von 10,5 Grad liegt 2018 an der Spitze der wärmsten Jahre seit Beginn der Aufzeichnungen in der Wettermessstation Gmünd anno 1951.

Wettermess-Station Gmünd, Grafik: Bischof

Bisher hatte diesen Rang das Jahr 2015 mit 10,4 Grad im Schnitt inne. In der Statistik liegen auf den Top 6-Plätzen die Jahre 2018, 2015, 2014, 2007, 2000 und 2017 – somit nur Jahre nach der Jahrtausendwende.

Interessant ist, dass es im Vorjahr trotz der hohen Durchschnittstemperatur nur zwölf Mal über 30 Grad gegeben hat. 2015 gab es davon gleich 31 solcher Tage. Das kälteste Jahr war 1956 mit einer Durchschnittstemperatur von 5,3 Grad.

Im Vorjahr wurden 739,4 Millimeter Niederschlag verzeichnet. Zwischen dem 2002 (1.006 mm) und 2003 (468,4 mm) liegt 2018 im guten Mittelfeld.

Schneereicher, aber warmer Jahresausklang

Schneereicher, aber wärmer ging indes das Jahr im Vergleich zu 2017 zu Ende. Der Tageshöchstwert lag im Dezember 2018 wie 2017 bei elf Grad. Dafür wurden vier Minuswerte erreicht, im Jahr davor gab es nur ein Mal minus ein Grad. Insgesamt gab es im vorigen Dezember 14 Mal Minustemperaturen, viermal je -4 Grad. Im Dezember 2017 sank die Quecksilbersäule auf klirrende -10 Grad.

Von 71,2 mm Niederschlag kamen 14 cm als Schnee vom Himmel (Dezember 2017: 25,5 mm, 10 cm Schnee). Zum Vergleich: Im Dezember 2010 gab es 62 Zentimeter Neuschnee. Die Sonne ließ sich im Vormonat nur 32 Stunden am Himmel blicken, 69 Stunden schien sie im Dezember 2017.

Das Tagesmittel lag im Dezember 2018 mit plus 2,3 Grad genau ein Grad höher als 2017, er liegt auf Platz fünf der wärmsten Dezember seit 1951. Der wärmste Dezember war 2015 mit einem Tagesmittel von 4,3 Grad, der kälteste war jener in 1962 mit minus 6,8 Grad.