Nach Verbüßung einer dreijährigen Gefängnisstrafe in seiner Heimat begab sich ein 27-jähriger Tscheche im September vergangenen Jahres in den Raum Gmünd. Er fand in Wielands ein leer stehendes Haus, quartierte sich dort kurzfristig ein und unternahm Einbruchstouren.

In fünf Angriffen stahl er aus einem Rohbau in Wielands Getränke und Nahrungsmittel. In Gmünd drang er über Fenster in zwei Wohnstätten ein und nahm dann mit den erbeuteten Autoschlüsseln die jeweiligen Fahrzeuge (einen Mercedes und einen VW-Caddy) in Betrieb und fuhr damit davon. Den Caddy im Wert von 18.000 Euro konnte der Tscheche zwar noch in die Heimat verbringen, baute dort aber einen Unfall, und aus dem erhofften Gewinn wurde ein unrentabler Schrotthaufen.

Mit dem Mercedes war der Tscheche bis zu seiner Verhaftung unterwegs: Er war an einen der Tatorte in Gmünd zurückgekehrt und hatte sich dreist mit dem zuvor gestohlenen Hausschlüssel den Zutritt erschlichen. Der Hausherr staunte nicht schlecht, als er in seiner Küche auf einen schmatzenden Einbrecher traf, der sofort Fersengeld gab. Letztlich klickten aber die Handschellen und der 27-Jährige wanderte auf die Kremser Anklagebank.

Der mehrfach vorbestrafte Tscheche drückte vor Gericht erfolglos auf die Tränendrüse, und er wurde wegen schweren gewerbsmäßigen Einbruchdiebstahls zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.