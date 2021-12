Nach Einbrüchen: „Alkoholiker“ geht für zwei Jahre hinter Gitter

„Ich bin Schwerstalkoholiker“, erklärte der 33-jährige Tscheche vor Gericht, und er beteuerte Erinnerungslücken. Er nickte aber bejahend zu dem Vorwurf, dass er im Sommer vergangenen Jahres mehrere Flaschen Scotch aus einem Supermarkt in Gmünd gestohlen habe.

„Das kann schon sein“, meinte er. Zu dem Einbruch in das Wasserwerk in Gmünd, wo er in die Büroräume eingedrungen sein soll und wo ein Winkelschleifer und Schlagschrauber mit dazu gehörenden Akkus sowie eine Digitalkamera entwendet wurden, zuckte er nur mit fragendem Blick die Schultern. Er wollte oder konnte sich auch nicht mehr daran erinnern, das er die Kaffee- und Bierkasse geplündert und einen Getränkeautomaten aufgebrochen hat.

„Das schaut nach mir aus“, meinte er 33-Jährige zu dem Vorwurf, in ein leer stehendes Wohnhaus in Wielands eingedrungen zu sein und zwei Flaschen Bier und eine Weinflasche gestohlen zu haben.

Nach einem umfangreichen Beweisverfahren wurde der in seiner Heimat mehrfach vorbestrafte Tscheche zu einer zweijährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.