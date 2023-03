Franz-Josefs-Bahn: 1.-Klasse-Fahrt zum Standardtarif

Zuerst erfuhr er aus der NÖN von den vielfältigen Optionen, dank der Grenznähe beim Ticketkauf für die exakt gleiche Strecke der Franz-Josefs-Bahn Geld sparen zu können – die Ticketpreise an den Bahnhöfen České Velenice und Gmünd variieren aufgrund unterschiedlichster Tarif-Kalkulationen tageweise massiv, wer aufpasst, kann mit dem kurzen Umweg in den Nachbarort ohne Komfortverlust viel Geld sparen.

Komfort ist auch das Stichwort für die Beobachtung des genannten NÖN-Lesers: Weil er noch einen Freifahrschein für die 1. Klasse hatte, machte er es sich vorige Woche in der „Silva Nortica“-Verbindung nach Wien bequem – als Einziger. „Der Schaffner hat mich dann aufgeklärt, dass es zwischen Gmünd und Wien ohnehin keine 1. Klasse gibt und daher jedermann im Waggon sitzen darf. Die 1. Klasse ist nur auf tschechischer Seite gültig“, schüttelt der Gmünder den Kopf. Seine Mission, wenn die Freifahrscheine mal wieder aus sind: Schnäppchen-Ticket in Velenice kaufen, nach Gmünd gehen und hier direkt in der ersten Klasse Platz nehmen.

