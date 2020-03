„Wenn alle zusammenhelfen, dann kann für Gmünd eine gute Lösung geschaffen werden.“ So lautete das Fazit nach dem „Arbeitsgespräch“ zwischen einer Abordnung aus Gmünd und ÖBB-Bahnchef Andreas Matthä.

„Wichtigste Servicestelle“

Die Gäste übergaben Matthä jene Unterschriftenlisten, die für den Erhalt der Personenkassa am Bahnhof gesammelt worden waren. Pro FJB-Gründer Gerald Hohenbichler und Karl Marek, VP-Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, SP-Stadtrat Michael Bierbach und VP-Landtagsabgeordnete Margit Göll diskutierten in der Unternehmenszentrale der ÖBB mit dem Bahnchef über die drohende Schließung der Personenkasse am Bahnhof Gmünd (die NÖN berichtete einst exklusiv). „Sollte die Schließung wirklich kommen, würde damit die wichtigste Servicestelle für Bahnfahrer im oberen Waldviertel verloren gehen“, sind sich die Vertreter aus Gmünd einig.

privat Bei diesem Arbeitsgespräch waren auch Pro FJB-Gründer Gerald Hohenbichler (rechts) und Karl Marek dabei.

Keine guten News

Matthä übernahm die Unterschriftenlisten, hatte aber keine sehr positiven Nachrichten für die Gäste. „Er hat uns mitgeteilt, dass der Weiterbestand der Personenkassa in Gmünd für heuer gesichert ist, aber aufgrund zu geringer Verkaufsumsätze nicht länger haltbar wäre“, sagen Abgeordnete Göll und Hohenbichler. Seitens der ÖBB sei man bemüht, nach Vertriebs- bzw. Vertragspartnern zu suchen. Dabei habe der Bahnchef auf das Modell in Form eines Bahn-Stores, wie das bereits in den Bahnhöfen Hollabrunn, Mistelbach und Melk praktiziert wird, verwiesen. Dort werden auch die Fahrscheine für ÖBB/VOR verkauft. – Weitere Gespräche sollen noch folgen.