Wiesinger: Dem Spital nicht ganz „Adieu“ gesagt

Vor über zwei Monaten hat die NÖN darüber berichtet, dass Elmar Wiesinger, Primar an der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum Gmünd, die Facharztordination von Peter Preis in Waidhofen übernimmt. Dadurch wurde eine Neubesetzung des Primariats in Gmünd notwendig – fündig wurde man bisher noch nicht. Er sei zuletzt körperlich an seine Belastungsgrenzen gestoßen, erklärte Wiesinger im Sommer seinen Rückzug aus dem Klinikum. Schon damals hatte er angekündigt, das Haus weiterhin unterstützen zu wollen. Das tut er: „In dem Ausmaß, das mir von der Österreichischen Gesundheitskasse genehmigt wird, stehe ich dem Spital zur Verfügung“, spricht Wiesinger von einem Ausmaß von 20 Wochenstunden.

„Nachbesetzung wird vorbereitet.“

„Ich will für die Abteilung weiterhin da sein“, sagt Primar Elmar Wiesinger. Foto: Archiv

Sein Fokus liege auf der Ordination in Waidhofen, die er seit dem Spätsommer in Vollbetrieb führt. Aber: „Ich will für die Interne weiterhin da sein, bin mit der Abteilung verbunden.“ Zusätzliche Unterstützung für die Interne komme nach wie vor von Peter Kellner, Abteilungsvorstand der Remobilisation und Nachsorge, heißt es von der Gesundheit Waldviertel GmbH.

„Die Nachbesetzung des Primariats der Abteilung für Innere Medizin wird mit großem Engagement des ärztlichen Direktors, des ärztlichen Standortleiters und externer Unterstützung vorbereitet“, erklärt Sabrina Klinger, Sprecherin der Gesundheit Waldviertel GmbH: „Es finden laufend Gespräche und Abstimmungen statt.“

Die ärztliche Personalsuche gestalte sich schwieriger als früher, so Klinger – „das ist aber kein Waldviertel-Phänomen“. Dennoch gelinge es, immer wieder hoch qualifiziertes Personal zu finden. Das Waldviertel als Standort sei nicht unbedingt ein Nachteil: „Die Lebensqualität ist für viele zunehmend ein Motiv hier zu leben und zu arbeiten.“ Elmar Wiesinger hat die Leitung der Abteilung für Innere Medizin am Landesklinikum 2016 von Karl Holzmann übernommen. Wie berichtet, hat mit Bernhard Kitzler auch der Erste Oberarzt angekündigt, im Spital kürzerzutreten. Er will mit Jahreswechsel die Ordination für Allgemeinmedizin von Astrid Cisar in Aalfang übernehmen.

Remobilisation wieder im Normalbetrieb

Nach vorübergehenden Kapazitäts-Einschränkungen kommen von der Abteilung für Remobilisation und Nachsorge erfreuliche Nachrichten: „Aufgrund der niedrigeren Anzahl an Hospitalisierungen von Covid-19-Patienten und geringerer Personalausfälle ist die Abteilung wieder im ursprünglichen Normalbetrieb“, betont Sabrina Klinger von der Gesundheit Waldviertel GmbH.

Aktuell seien die Covid-Zahlen zwar wieder im Steigen, darauf sei man am Landesklinikum aber bereits durch entsprechende Ressourcenplanung vorbereitet.“

