Gmünd wird im wahrsten Sinne zum „Super-Markt-Platz“. Der Wochenmarkt am Samstag in der Altstadt floriert, Millionen Euro schwere Aus- und Neubaupläne von Eurogast Pilz&Kiennast und Merkur laufen auf Hochtouren, und das Raiffeisen-Lagerhaus plant die Integration eines Lebensmittelmarktes in den für 2019 angekündigten neuen Baumarkt in der Albrechtser Straße 3. Gerüchte, wonach auch die Zwettler Kastner-Gruppe ein Bein in den „Super-Markt-Platz“ Gmünd setzen wolle, werden hingegen entschieden dementiert.

Parallel dazu baut Rewe einen Merkur- und Bipa-Markt auf. | ml

Für Gesprächsstoff abseits der Baustellen sorgten zuletzt vor allem Gerüchte zu einer angeblich bereits fixen Einigung zwischen Spar und Raiffeisen-Lagerhaus (RLH) Gmünd-Vitis über eine Zusammenarbeit beim kommenden Kreisverkehr. In Weitra läuft eine ähnliche Konstellation auf einer Art Franchising-Basis mit RLH-Personal mit großem Erfolg. Für Gmünd hielt Geschäftsführer Herbert Fürst vorige Woche aber den Ball auf NÖN-Nachfrage noch flach.

„Gmünd band großes Einzugsgebiet an sich“

Am 19. Juni kam dann doch die Bestätigung: Das für 2019 geplante „Lagerhaus-Handelszentrum“ im Bereich zwischen Kreisverkehr-Baustelle und bestehendem Lagerhaus-Komplex soll auf einer Fläche von etwa 5.000 m² – fast dreimal so viel wie der künftige Merkur-Markt – einen „Haus- & Garten“- und einen Lebensmittel-Markt erhalten. Dabei soll nicht „bloß“ ein Spar-Markt, sondern sogar ein zweiter Eurospar kommen. „Wir freuen uns über den dritten Standort in Gmünd, der ein feines zusätzliches Angebot für die Bevölkerung bieten wird“, sagt Hannes Glavanovits von Spar.

Die Distanz zu Eurospar (Emerich-Berger-Straße) und Spar (Lagerstraße) beträgt insgesamt gerade einmal einen Kilometer Luftlinie. Bereits nach einem NÖN-Exklusivbericht zur Idee für eine Lagerhaus/Spar-Kombination im Jänner (die da noch von Spar dementiert worden war) hatten Einwohner aus der Neustadt Sorgen über „ihren“ Spar geäußert. Doch Glavanovits hält die drei Märkte in kürzester Distanz für lebensfähig.

Eurogast Pilz&Kiennast investieren zwei Millionen Euro für neuen Markt. | ml

Warum? „Gmünd ist mit dem vielfältigen Angebot an Geschäften eine wichtige Einkaufsstadt in der Region geworden und hat ein sehr großes Einzugsgebiet an sich gebunden. Das sind gute Rahmenbedingungen für unsere bestehenden zwei Märkte und den neuen dritten Markt.“ Die Kleinregion um Gmünd mit dem tschechischen Hinterland ist mit gut 25.000 Einwohnern immerhin der dichtestbesiedelte Raum im oberen Waldviertel.

Spar und Lagerhaus streichen ihre Gemeinsamkeiten auch abseits der wirtschaftlichen Kooperation hervor: „Beide Unternehmen sind in österreichischem Besitz und in der Region verankert.“ RLH-Gmünd-Vitis-Chef Herbert Fürst hält die Zusammenarbeit im künftigen Handelszentrum daher für naheliegend – sie schaffe, wie er sagt, „für die Stadt Gmünd und ihre Bevölkerung eine attraktive Einkaufsstätte und zusätzliche Arbeitsplätze“.

„Zu wenig Kaufkraft“: Kastner kommt nicht

Nichts wird es hingegen mit einem Markt der Großhandelsgruppe Kastner in Gmünd, wie deren Geschäftsführer Christof Kastner auf NÖN-Nachfrage Angaben des „NÖ Wirtschaftspressedienstes“ richtigstellt.

Man habe ein „Cash&Carry“-Projekt in der Bezirkshauptstadt geprüft, es habe sogar ein fertiges Konzept inklusive Grundstück und Adaptierung eines bestehenden Gebäudes gegeben, bestätigt Kastner. „Es ist nichts daraus geworden, wir verfolgen hier keine Pläne. Gmünd hat unserer Ansicht nach insgesamt zuwenig Kaufkraft“, sieht er die Situation anders als Rewe, Eurogast Pilz& Kiennast, Spar und Lagerhaus. – Im Lagerhaus selbst laufen währenddessen bereits die Planungen für die Verwertung des bisherigen Baumarkt-Areals in der Conrathstraße.