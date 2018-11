Die Gerüchteküche brodelt. Rozalia Hangel will aufhören – die gebürtige Ungarin, die am 1. April die Nachfolge von Franz und Helga Kaltenböck im „Café-Pub“ antrat, möchte das Lokal nicht weiterführen.

Als Grund gibt sie gegenüber der NÖN finanzielle Probleme an, es würde sich wirtschaftlich „nicht ausgehen“. Weitere Angaben möchte sie zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht machen, da die weitere Vorgehensweise mit dem Verpächter Franz Kaltenböck noch abzusprechen sei. Auf Nachfrage der NÖN bestätigt Kaltenböck, dass der Pachtvertrag mit 31. März 2019 auslaufen wird.

Hangel führte das Lokal als „Café-Pub-Event“ zusammen mit ihrem Sohn Julian. Die ausgebildete Sängerin war vorher 28 Jahre lang als Gastronomin in Tirol tätig und suchte Anfang 2017 eine neue Herausforderung. Dabei verliebte sie sich in das Waldviertel, fand in Litschau ein Wohnhaus und in Gmünd auch das passende Lokal, da die Kaltenböcks sich nach 38 Jahren aus dem „Café-Pub“ am 1. März in den Ruhestand verabschiedet hatten. Einen Monat später startete Rozalia Hangel. Nun sieht es danach aus, als ob Kaltenböck wohl wieder auf die Suche nach einem Pächter gehen muss.