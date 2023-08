Workshop, Performance, Virtual Reality: Festival-Finale in der Bobbin

Bei der Performance „Roa!“ am 4. August versammelte der in Vitis aufgewachsene Schriftsteller Jakob Kraner einige seiner „Lieblingskünstler“ zu einer gemeinsamen Performance: Tänzerin Daphna Horenczyk aus Israel, Filmemacherin Işıl Karataş aus der Türkei, den Schriftsteller-Kollegen Matthias Vieider sowie die Musiker von „Stagnat“ aus Slowenien. Die Bobbin war bei der intensiven Performance, die sich anhand des „Rains“ (waldviertlerisch „Roa“) um Grenzen und Schwellenzustände drehte, sehr gut besucht, Tänzerin Daphna Horenczyk musste sich zwar Platz für die ausufernden Bewegungen suchen, nützte aber auch die Nähe zum Publikum für ihre Performance, getragen von Wort, Bild und Klang.

Workshop-Leiterin Julia Herbster (l.) und Willi Lehner von der Kulturvernetzung (r.) mit Sophia, Emma, Mira, Laura, Kerstin, Luca und Hannah (v.l.) in der Bobbin. Foto: Johannes Bode

Am ganzen Wochende nutzte auch Künstlerin Julia Herbster die Räumlichkeiten in der Bobbin für ihren Kunstworkshop „Weltreise zum Mitnehmen“ für Kinder und Jugendliche. Gestaltet wurden unter anderem Bilder, die als Selfie-Hintergründe genutzt werden konnten, wie etwa Engelsflügel. Diese wurden bei der Präsentation am 6. August von den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie ihren Eltern mit Begeisterung für Fotosessions genutzt.

Schnitzel und Virtual Reality

Auch der Kulturverein Subetasch, beheimatet in der Bobbin, lädt zu einem Viertelfestival-Event: Unter dem Titel „Schnitzel und andere Realitäten“ werden die Besucher am am 12. und 13. August dazu eingeladen, sich mit Virtual-Reality-Brille durch das Gebäude zu bewegen – zu sehen gibt es dabei allerdings einen völlig anderen, virtuellen Raum, bevölkert von „Avataren“, mit denen man auch interagieren kann und die eine Geschichte erzählen. Julia Gobl, Tobias Schermann und Roman Wurz arbeiten bereits intensiv an dieser „Premiere“, unterstützt auch von anderen Mitgliedern des Kollektivs, die etwa 3D-Objekte beisteuern.

Am Wochenende gibt es dann auch reale Schnitzel (am Samstag) sowie ein Kinderprogramm mit Fiona Androsch (am Sonntag). Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.