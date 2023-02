„YOPI“ ist verkauft: Neuer Besitzer für Frozen Yogurt-Laden

Macht der Frühling die ersten Andeutungen des Erwachens, ist eines jedes Jahr absehbar: Sobald Gmünds Eisverkäufer zum ersten Mal in der Saison ihre Türen öffnen, stehen die Gäste in Schlangen an. Das dürfte auch heuer wieder so sein – und im Falle des Frozen Yogurt-Laden „Yopi“ am Stadtplatz hält der Saisonstart eine große Neuerung bereit.

Die Yopi-Gründer Katrin Pilz und Stefan Breiteneder hatten schon anlässlich ihrer zehnten Saison im vorigen Sommer in der NÖN angekündigt, das Unternehmen übergeben zu wollen. Ein Nachfolger wurde über die Wintermonate gefunden: Dieser heißt Daniel Fuchs und ist in Sachen Gastronomie kein Unbekannter.

Erfahrung mit Selbständigkeit als Vorteil. Daniel Fuchs hat von 2003 bis 2006 das Lokal beim einstigen Freizeit-Areal am Aßangteich betrieben, wechselte danach ins Restaurant im Sole-Felsen-Bad. Bis zum Frühjahr 2020 war er Pächter des Schremser Stadthallen-Restaurants, zwischenzeitlich auch Betreiber des Gmünder Strandbad-Kiosks. „Als ich in Schrems aufgehört habe, sagte ich: Nie wieder Selbständigkeit. So lange hat es nicht gedauert“, sagt der Großeibensteiner. Als Gründe fürs Aus in der Stadthalle nannte er damals unter anderem veränderte Rahmenbedingungen in der Branche.

Dass Fuchs Erfahrung in der Selbständigkeit mitbringt, wertet auch Yopi-Mitbegründer Stefan Breiteneder als Vorteil. In Gesprächen mit Interessenten war freilich auch der Schritt ins Unternehmertum ein Thema. „Bei Daniel war das einfach am konkretesten“, sagt Breiteneder. Der Frozen Yogurt-Laden ist stark vom Wetter abhängig, der Personaleinsatz somit auch. „Ich und meine Lebensgefährtin können das weitgehend selbst abdecken“, sagt Fuchs. Das soll die Abhängigkeit von Mitarbeitern in einer Zeit der ohnehin schwierigen Personalsituation in der Gastronomie verringern.

Großer Erfolg, der auch Schattenseiten hat. Die zehnte Saison im Yopi wurde im Vorjahr gefeiert, heuer steht überhaupt der erste runde Geburtstag an: 2013 wurde der kleine Eisladen am Stadtplatz eröffnet – ein ehemaliges Schaufenster zwischen Bäckerei Pilz und Kaufhaus Ruzicka wurde in nur drei Wochen zum ersten Frozen Yogurt-Verkauf im Waldviertel. Und Katrin Pilz und ihr Lebensgefährte Stefan Breiteneder zu den Frozen Yogurt-Pionieren der Region. Der Erfolg hat schon bald die Erwartungen der beiden übertroffen.

Er forderte aber auch seinen Preis. Die Geschäfte im Yopi sind neben jenen im von Katrin Pilz geführten Familienunternehmen, der Bäckerei-Konditorei Pilz, gelaufen. Pilz und Breiteneder bekamen selbst Familienzuwachs. Die Vereinbarkeit von alldem sei zunehmend schwieriger geworden, bedauert Stefan Breiteneder: „Je weniger man selbst im Yopi steht, umso weniger bekommt man mit. Gerade fürs Feedback ist das wichtig, war uns zuletzt aber kaum mehr möglich.“ So entstand die Idee zur Übergabe nach der zehnten Saison.

Unternehmen verkauft, Standort und Konzept bleiben. Yopi war bislang schon ein eigenständiger und von der Bäckerei-Konditorei getrennter Geschäftsbereich. Als solcher wurde der Betrieb an den neuen Eigentümer verkauft. Der Name bleibt gleich, der Standort auch – unter Daniel Fuchs ist Yopi an der Adresse Stadtplatz 16 eingemietet. „Zunächst wird es darum gehen, in die neuen Aufgaben hineinzufinden. Das bewährte Konzept soll beibehalten werden“, sagt er.

Wie es den Yopi-Gründern mit dem Abschied geht? „Das Gefühl ist seltsam. Wir haben unglaublich viel Zeit hier verbracht“, sagt Stefan Breiteneder: „Zum Wohle des Yopi braucht es jemanden, der immer da sein kann.“ Bestenfalls bleibe nun wirklich mehr Zeit für die Familie. Offiziell erfolgt der Wechsel mit 1. März. Losgehen soll es – richtig – sobald der Frühling erste Andeutungen des Erwachens zeigt.

Keine Nachrichten aus Gmünd mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.