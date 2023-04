Zehn Events geplant: Von Ölmalerei zu Virtual Reality mit Subetasch

Mehr Kultur-Events als je zuvor hat der Kulturverein „Subetasch“ heuer geplant: Neun Veranstaltungen sind es in der ehemaligen Bobbin-Fabrik, die zehnte – das bereits 15. „Progress Festival“ – findet im Wald4tler Hoftheater statt.

Los geht es mit der heurigen Saison bereits am 9. April (19 Uhr): Da stellt die in Gmünd aufgewachsene, in Kirchberg und Wien lebende Grafikerin und Künstlerin Petra Winkler unter dem Titel „Katzwerdung“ ihre Bilder aus.

Beschlossen wurde das bei der Generalversammlung, wo auch der Vorstand neu gewählt wurde. Obmann Johannes Bode hat mit Julia Gobl eine neue Stellvertreterin, Schriftführerin bleibt Fiona Androsch, ihre neue Stellvertreterin ist Hannah Hofmann. Auch Kassier Tobias Schermann hat mit Valentin Steiner einen neuen Stellvertreter.

Viertelfestival und virtuelle Realität

Vier Veranstaltungen in der Bobbin finden im Juli und August im Zuge des „Viertelfestival Waldviertel“ statt, darunter etwa ein „performativer Live-Film“ unter anderem mit Schriftsteller Jakob Kraner aus Vitis oder die „Weltreise zum Mitnehmen“, ein Kreativ-Workshop für Kinder und Jugendliche von Julia Herbster. Die Subetasch-Crew setzt unter dem Titel „Schnitzel und andere Realitäten“ auch ein Projekt im Zuge des Viertelfestivals um, bei dem die Bobbin virtuell nachgebaut und mit VR-Brille betreten werden kann. „Das ist für uns Neuland und hoffentlich auch für viele Besucherinnen und Besucher, die das ausprobieren wollen“, so Obmann Johannes Bode.

Besonders freut man sich auch, dass zahlreiche Künstlerinnen im Programm vertreten sind – neben Petra Winkler werden Arbeiten von Renate Nigischer und Eva Maspoli, auch beide aus dem Waldviertel, zu sehen sein. Anne Glassner kommt im Herbst mit ihrer Waldviertler Künstlergruppe „4Rest“ aus Kottes. Außerdem lädt die Wiener Künstlerin Aurelia van Kempen zur „Bloody Bath Venus Bar & Bikiniparty-Performance“ im Juli.

Auch beim Progress, das heuer am 1. und 2. September stattfindet, gibt es einen feministischen Schwerpunkt mit den Bands „Die fitten Titten“ und „Szene Putzn“ sowie DJ Elsa Malou. Infos: subetasch.org

