Die Buchhändlerin holt ein beige-rotes Fotoalbum aus dem Büro. Die Farbe scheint kein Zufall zu sein: Die Wände sind in diesen Farben gestrichen, die Einrichtung in diesen Farben gehalten, Flyer und Plakate in diesen Farben gestaltet. Es passt alles zusammen. Das war auch vor zehn Jahren so, als aus den ehemaligen Räumen des Gasthauses Hopferl in der Gmünder Meridian-Passage die Buchhandlung Stark entstand. Inzwischen ist „Stark-Buch“ fest in der gebeutelten Branche verankert. Gemeinsam blicken Birgit und Reinhard Stark auf diese zehn Jahre zurück.

Wie alles begann

Erste Buchhandlungsluft hat Birgit Stark bei einem Praktikum in der Buchhandlung Manz am Wiener Kohlmarkt geschnuppert. „Das war eine harte Schule“, blickt sie zurück. Damals war sie Studentin für Deutsch und Englisch auf Lehramt – und ist dann erst einmal in diesem Beruf geblieben. Den Wunsch nach der eigenen Buchhandlung behielt sie im Hinterkopf. Bis vor zehn Jahren alles zusammen passte: „Dieses Lokal stand leer und ich dachte mir, irgendetwas sollte wieder reinkommen“, sagt Reinhard Stark. Die Vision der eigenen Buchhandlung war zum Greifen nah.

„Der Buchmarkt war in diesen zehn Jahren von Downs und Ups geprägt.“ Birgit Stark

Und sie haben zugegriffen

Das Lokal wurde umgebaut, heute erinnert noch der Kachelofen an das ehemalige Gasthaus. Den genauen Tag der Eröffnung haben beide nicht mehr im Kopf, der Blick ins beige-rote Fotoalbum hilft weiter: Der 14. Juni 2011, von 9 bis 18 Uhr, war der erste offizielle Geschäftstag. Viele Zeitungsausschnitte im Album dokumentieren die Erfolgsgeschichte. Dabei seien sie anfangs auf Skepsis gestoßen, Aussagen wie „Das hält sich nicht lange“ seien gekommen.

Das habe sich aber bald in Wohlwollen der Kunden, überregionale Bekanntheit durch hochkarätige Events und einen rasch aufgebauten Stammkunden-Anteil aufgelöst. „In den vergangenen zwei, drei Jahren hatte ich das Gefühl, wir sind DIE Buchhandlung im Oberen Waldviertel“, sagt Birgit Stark: „Dass es sich so entwickelt, hätten wir nicht gedacht.“ Auch die wirtschaftlichen Erwartungen wurden übertroffen: „Die Umsätze im Businessplan waren viel kleiner“, sagt Reinhard Stark.

Das war nicht selbstverständlich

Inzwischen ist Stark-Buch eine von nur noch drei Buchhandlungen im Bezirk. „Der Buchmarkt war in diesen zehn Jahren von Downs und Ups geprägt. Es hat in der Branche eine gewisse Bereinigung gegeben“, sagt Birgit Stark. Als 2019 die Buchhandlung in Zwettl zusperren musste, habe es Expansions-Angebote gegeben. „Aber zu welchem Preis?“, fragt Reinhard Stark. „Wir haben einen Anspruch an uns als inhabergeführtes, serviceorientiertes Fachgeschäft“, ergänzt Birgit Stark.

Der größte Konkurrent hieß 2011 Amazon – der habe sich verändert, meint Reinhard Stark: Der Fokus liege dort jetzt weniger auf Büchern. Gleichzeitig hätten sich auch große Ketten wie Thalia verändert, auch im Buchgroßhandel habe es Bereinigungen gegeben.

Was ist also das Erfolgsgeheimnis? Birgit Stark: „Der Service steht an erster Stelle. Wir machen alles, damit Kunden ihre Bücher bekommen.“ Zum Wohlfühlen trage auch die Kombination mit der Kaffee-Ecke bei. Die verleiht nicht nur Wohnzimmer-Atmosphäre, wenn Birgit Stark durch ihr beige-rotes Album blättert, sondern auch beim Bücherbummel. Und bestimmt, sagt sie, auch das Veranstaltungs-Management rund um regelmäßige Lesungen und den „Stark-Buch-Frühling“. Dazu noch das Verantwortungsbewusstsein gegenüber den Kunden und nachhaltige Unternehmens-Entscheidungen, sagt Reinhard Stark.

Jeder im Team hat seinen Platz

Elisabeth Altschach ist seit den Anfangstagen dabei, kümmert sich um Einkauf und Verkauf – und gemeinsam mit der Chefin um die Veranstaltungen. Susanne Mayer hat sich auf Kinder- und Jugendliteratur spezialisiert und bis vor der Krise regelmäßig die Kinderwerkstatt betreut.

Und sonst? „Ich habe damals gedacht, mein Mann wird die Buchhaltung machen, weil er Wirtschaft studiert hat“, lacht Birgit Stark. In der Praxis sei aber auch sie diejenige, die wirtschaftliche Entscheidungen trifft. Marketing und Social Media sind dafür wirklich in den Händen des Gatten. Unterstützung kommt von der Familie.

Die Kehrseite des Erfolgs

Birgit Stark ist nach wie vor als Lehrerin am Gmünder Schulzentrum beschäftigt, Reinhard Stark Bezirksleiter bei der Wiener Städtischen Versicherung. Wie geht sich das alles aus? Nur mit viel Arbeitseinsatz – und normalerweise ohne freies Wochenende. „Und mit der Bereitschaft, notfalls Tag und Nacht zu arbeiten. Das geht schon auf Kosten der Freizeit, aber steht und fällt damit, dass wir trotzdem Spaß daran haben“, sagt Birgit Stark.

In Coronazeiten: Wie das Jubiläum feiern?

Damit ist freilich die Corona-Krise gemeint, die auch die Jubiläumsfeier trübt. „Wir hätten es mit einem Lesungsreigen begehen wollen“, so Reinhard Stark. Ob der Planungsunsicherheit ist aktuell noch nix fix, eine Freiluft-Veranstaltung im Juni aber dennoch im Hinterkopf.

Das Buch habe trotz allem von der Krise profitiert, da sind sich die beiden einig. „Es war eine Herausforderung, an der wir gewachsen sind. Trotzdem war das Jahr wirtschaftlich erfolgreich“, sagt Birgit Stark – „und das arbeitsintensivste. Du generierst zwar Umsatz, aber das heißt nicht, dass davon etwas übrig bleibt“, ergänzt der Gatte.

Buch to go

Im ersten Lockdown wurden Bestellungen abgearbeitet, ausgeliefert und verschickt. Für die Kundenbindung war das entscheidend: „Das wurde uns gedankt. Kontakt zu halten, war wichtig“, sagt er. Den Online-Shop betreiben die Starks schon seit 2013. Mitten in der Krise ist dann allerdings Wirecard als Zahlungsanbieter weggefallen, es wurde auf Paypal und Rechnungskauf umgestellt.

Seit Kurzem ziert ein Click&Collect-Abholschrank die Terrasse der Buchhandlung – klarerweise in roter Farbe. Der Schrank soll weiterhin bleiben. Der vergangene Lockdown brachte frische rote Farbe um den Kassenbereich, es war Zeit für einen Generalputz.

Highlights aus zehn Jahren

Besondere Momente hat es viele gegeben. Birgit Stark sieht die Buchhändler als Begleiter. Die Krise haben sie mit passendem Lesestoff begleitet: Heiß begehrt waren Koch-, Back- und Gartenbücher. In der Belletristik war die Nachfrage breit gefächert: George Orwells „1984“ oder John Streleckys „Café am Rande der Welt“ waren vorn dabei.

Regelmäßige Highlights seien auch die Kundenkontakte, aus denen manchmal Freundschaften entstehen. Und nicht zuletzt: die Veranstaltungen. Unter anderem haben Karim El-Gawhary, Lou Lorenz-Dittlbacher und Marc Elsberg schon in Gmünd gelesen. 2018 kam mit der Auszeichnung zur Buchhandlung des Jahres das i-Tüpfelchen drauf.

Die Zukunft des Buches

Birgit Stark erhofft sich nach den turbulenten Jahren der Branche einen Aufwärtstrend mit innovativen Ideen – und „dass der Rückenwind der vergangenen zwei Jahre bleibt“.

Wenn sie durch das beige-rote Erinnerungsalbum blättert, meint sie zufrieden: „Das hat das Leben so bereichert.“